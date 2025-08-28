En video: Mis niños son más que especiales

Confiesa Ania Medina Nápoles, la mami Ania de los 14 pequeños que hoy conviven en el Hogar de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental en Sancti Spíritus

Estoy muy contenta de poder vivir en esta familia, señala Ania. (Fotos: Captura de pantalla)