Eriel Sánchez: «Mi juego es agresivo»

Confesó en exclusiva el director del equipo provincial de béisbol de Sancti Spíritus que participará en la 64 Serie Nacional de ese deporte

Audiovisuales Escambray

18 agosto, 2025 - 5:30am

RELACIONADO CON:

Audiovisuales Escambray

Texto de Audiovisuales Escambray
Audiovisuales Escambray

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025