Espirituanas celebran el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas (+fotos)

El próximo 23 de agosto la organización celebrará su cumpleaños y las espirituanas llevarán a cabo varias actividades comunitarias, de carácter social y preventivo

Foto: Alien Fernández/ Escambray

Las espirituanas conmemorarán el aniversario 65 de la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) el próximo 23 de agosto, en función de lo cual diseñó un amplio cronograma de actividades comunitarias, de carácter social y preventivo para acercarse a las mujeres del territorio.

La mayor parte de las actividades estarán centradas en temas fundamentales como la prevención ante la violencia de género y el embarazo en la adolescencia y el programa se extenderá a barrios en transformación y comunidades vulnerables en todos los municipios de la provincia.

“El próximo 13 de agosto se llevará a cabo un acto simbólico en el Complejo Escultórico Camilo Cienfuegos, de Yaguajay, para entregar las medallas 23 de Agosto y el sello 65 Aniversario y, de esa forma, reconocer a más de 40 mujeres que han dedicado su vida al trabajo en la organización”, precisó Liannys Pérez Bermúdez, secretaria general de la FMC en Sancti Spíritus.

Asimismo, serán reconocidos los municipios de Yaguajay, Jatibonico y Fomento, pues las estructuras de base de la FMC en esos territorios se han destacado por su excelente funcionamiento este año. Por ello, el 22 de agosto tendrá lugar el acto provincial por este nuevo aniversario en el Consejo Popular de Arroyo Blanco, en Jatibonico, un día que comenzará bien temprano con un trabajo productivo al que se sumarán las mujeres de la zona.

“En los próximos días estaremos visitando hogares de ancianos, de embarazadas, de niños sin amparo parental y diversos centros productivos para acercarnos a nuestras mujeres, niños, jóvenes y ancianos; además de comenzar varios proyectos como Atrapado en mi realidad, donde recibiremos el apoyo de las federadas más jóvenes y Rostro de Mujer, proyecto con el que buscamos orientar a nuestras féminas desde el punto de vista jurídico”, apuntó.

También serán reconocidos varios centros por su impacto social para las comunidades espirituanas, entre los que sobresalen Azcuba, las direcciones provinciales de Transporte y Comunales, así como Geysel, el Museo Provincial de Historia de Sancti Spíritus y el central Melanio Hernández.