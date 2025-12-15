ETECSA anuncia nueva oferta para Nauta Hogar Residencial

Hoy el servicio más contratado es el de un megabyte con cuarenta horas, pero un 35 por ciento de las personas no consume ese tiempo y con la nueva oferta tienen la posibilidad de acumularlas

Se mantiene la posibilidad de recargar para quienes desean más tiempo de servicio en el mes.

La empresa de telecomunicaciones de Cuba ETECSA, pone a disposición de sus clientes una nueva oferta para el servicio de Nauta Hogar Residencial, con servicio de postpago.

Lidia Esther Hidalgo Rodríguez, vicepresidenta comercial de ETECSA, explicó que un reclamo de los usuarios de ese servicio es que, cuando han pagado un número de horas y no las utilizan las pierden y con esta nueva oferta pueden acumular hasta 1 080 MIL horas.

Dijo que hoy el servicio más contratado es el de un megabyte con cuarenta horas, pero un 35 por ciento de las personas no consume ese tiempo y con la nueva oferta tienen la posibilidad de acumularlas.

Precisó que se mantiene la posibilidad de recargar para quienes desean más tiempo de servicio en el mes y también de mantenerse en el plan actual, quienes cambien al nuevo deben concurrir a las oficinas comerciales de ETECSA.

El servicio de Nauta Hogar comenzó en el país en 2017 y hoy tiene 305 000 hogares conectados. En 2025 se conectaron más de 18 000 nuevos servicios. Actualmente ETECSA tiene más de 90 000 solicitudes pendientes de ese servicio, más de 48 000 de ellas en proceso.

Las limitaciones para ampliar el servicio se debe a que la conexión se realiza a través de telefonía fija la cual tiene dificultades técnicas que por las dificultades económicas del país resulta difícil superar.