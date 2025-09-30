Francia: popularidad del presidente Macron cae aún más

El 78 por ciento de los entrevistados consideró que el Jefe del Estado no es un buen mandatario, lo cual representa un retroceso de seis puntos respecto a junio

Desde su llegada al Elíseo, en 2017, Macron no había sido tan impopular en los estudios de Odoxa. (Foto: Getty Images)

La popularidad del presidente francés, Emmanuel Macron, cayó a un 22 por ciento, su nivel más bajo en el barómetro del instituto de estudios independientes Odoxa, que publicó este martes una nueva encuesta.

Según el sondeo, el 78 por ciento de los entrevistados consideró que el Jefe del Estado no es un buen mandatario, lo cual representa un retroceso de seis puntos respecto a junio.

Desde su llegada al Elíseo, en 2017, Macron no había sido tan impopular en los estudios de Odoxa, aunque en otras encuestadoras su respaldo ha cedido aún más, por debajo del 20 por ciento.

El momento previo de mayor cuestionamiento al fundador de La República en Marcha fue durante la protestas del movimiento de los Chalecos Amarillos, a finales del 2018 y principios del 2019.

Por su parte, el recién designado primer ministro, Sébastien Lecornu, tiene un apoyo de 32 por ciento, más bajo que el de casi todos sus predecesores en Matignon, salvo François Bayrou, a quien sustituyó el 9 de septiembre tras su derrocamiento por la Asamblea Nacional, en la cual la oposición le negó la confianza.