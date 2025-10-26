FRE local: un proyecto con mirada al futuro

El proyecto Fuentes Renovables de Energía como apoyo al Desarrollo Local (FRE local) financiado por la Unión Europea y coordinado por el Ministerio de Energía y Minas comenzó su implementación en Cuba en el año 2019 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por el Centro de Estudios de Energía y Procesos Industriales (CEEPI) de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS).
“FRE local tiene la misión de facilitar el acceso a las energías renovables como apoyo al desarrollo local en comunidades rurales; para ello abarca ocho provincias y 13 municipios de toda Cuba, dispersión territorial que ha supuesto un gran reto para todos los involucrados”, aseguró el doctor en Ciencias Ernesto Barrera Cardoso, director del proyecto y profesor e investigador del CEEPI.
Hasta la fecha, FRE local presume entre sus resultados la electrificación de doce comunidades rurales aisladas a través de sistemas fotovoltaicos autónomos de 2 kilowatts. Asimismo, ya están en fase de culminación otros seis parques fotovoltaicos de entre 24 y 48 kilowatts de potencia, uno de ellos en Guaraná, Sancti Spíritus.
“También hemos instalado sistemas de bombeo solar-fotovoltaico para garantizar el acceso al agua en estas comunidades, de tipo sumergible en el caso de las personas con pozo y superficiales para quienes se abastecen de ríos y represas, de modo que esta agua pueda utilizarse en los procesos ganaderos y de siembra de la zona”, puntualizó Barrera Cardoso.
Además, FRE local trabaja en el aprovechamiento integral de los residuales biodegradables para la producción de energía y así apoyar la economía circular y aprovechar esas excretas para la producción de biogás que se ha implementado ya en la Empresa Pecuaria de Managuaco y el Centro Genético Porcino de la Pastora en Placetas.
Allí, según refirió el director del proyecto, se prevé la producción de aproximadamente 400 metros cúbicos de biogás por día, que equivalen a 200 litros de diésel, con capacidades para llegar a unos 800 metros cúbicos a medida que aumente la producción animal.
El proyecto concluye el próximo 26 de noviembre su fase de implementación, para comenzar con el período de evaluación y monitoreo con el objetivo de determinar sus principales fortalezas y debilidades.
Debido al impacto que ha tenido, la Unión Eléctrica, de conjunto con la UNISS, prevé dar continuidad a este proyecto con otro similar de financiación nacional en el 2026.
