Gallitos ya pelean en las Pequeñas Ligas

En la categoría 7-8 años se juega a seis entradas, salen nueve peloteritos a la defensa y batean los 14 integrantes de la selección

La selección que representa a la provincia Sancti Spíritus se ha mantenido entrenando de lunes a sábado. (Fotos: Maikel Martín/Escambray)

Este sábado comienza la primera edición del Campeonato Nacional de Béisbol categoría 7-8 años de las Pequeñas Ligas.

Representantes de todos los territorios de Cuba asistirán al certamen agrupados en 16 equipos, conformados por los atletas más pequeños que practican el deporte de las bolas y los strikes.

El conjunto espirituano debutará como local ante Ciego de Ávila en el Beisbolito 4 de Abril, aledaño a la Plaza Cultural de los Olivos, donde efectuarán doble juego este sábado y, de ser necesario, sencillo al siguiente día.

El vencedor de esta serie entre futuros Gallos y Tigres se medirá el sábado 29 de noviembre y domingo 30 al ganador del enfrentamiento que sostendrán los elencos de Camagüey y Las Tunas.

La selección que representa a la provincia Sancti Spíritus se ha mantenido entrenando de lunes a sábado en la propia instalación, en la que iniciaron su trayectoria varios jugadores, que al paso de los años se convirtieron en Campeones Olímpicos, Mundiales, Panamericanos y Centroamericanos.

El conjunto yayabero está integrado por jugadores de los municipios de Yaguajay, Cabaiguán, Taguasco, Trinidad, La Sierpe y la capital provincial; al frente del equipo está el experimentado Luis Alberto Santana Martínez, quien ha formado parte de los colectivos técnicos de las categorías escolares y juveniles de la EIDE Provincial Lino Salabarría Pupo, y del conjunto Sub 23 del territorio en las Series Nacionales.

El cuerpo de entrenadores lo completan la Gloria del Béisbol espirituano y cubano Rigoberto (El Chopi) Rodríguez Gómez, defensor en 20 temporadas de los Gallos en la pelota cubana; además de Michel Gómez Félix y Norberto Pérez Lara.

Las Pequeñas Ligas de la categoría 7-8 años tienen sus características especiales: se juega a seis entradas, salen nueve peloteritos a la defensa y batean obligatoriamente los 14 integrantes de cada selección.

Para el año 2026 la Federación Internacional de Béisbol y Softbol prevé potenciar esta categoría con la celebración de un certamen donde intervengan varios países.