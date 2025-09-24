Gallos abren con triunfo duelo ante Piratas

La tropa de Eriel Sánchez contó con buenas faenas del abridor José Eduardo Santos durante cinco efectivas entradas y de Yankiel Mauri, que en tres episodios admitió dos imparables y se hizo del triunfo

Los Gallos ahora atesoran diez victorias en la presente campaña. (Foto: Oscar Alfonso)

Aunque más sufrido que lo esperado, Sancti Spíritus logró su primer éxito en el duelo ante el sotanero equipo de la Isla de la Juventud, al ganar este miércoles una carrera por cero el primero de un doble juego con sede en el estadio José Antonio Huelga, de la ciudad del Yayabo.

Con el pitcheo como protagonista, los Gallos consiguieron marcar la de la diferencia en el octavo capítulo, cuando el choque entró en regla Schiller (estaba pactado a siete entradas) y tras situar dos hombres en base, los corredores avanzaron por toque de bola y a seguidas Liuber Gallo conectó fly de sacrificio que propulsó a Miguel Martínez con la única anotación del desafío.

La tropa de Eriel Sánchez contó con buenas faenas del abridor José Eduardo Santos durante cinco efectivas entradas y de Yankiel Mauri, que en tres episodios admitió dos de los seis imparables de los pineros y se hizo del triunfo, su segundo de la campaña.

Desde la lomita opuesta, Sair Sánchez resultó un digno rival, pues se mantuvo todo el tiempo en el montículo y, aunque cargó con el revés (el cuarto de la campaña), solo permitió tres incogibles a la batería espirituana.

Gallos y Piratas se enfrentan nuevamente este miércoles para recuperar el partido pendiente de la jornada anterior, cuando los isleños llegaron tarde a la sede espirituana para dar continuidad a la presente Serie Nacional de Béisbol.