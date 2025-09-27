Gallos aseguran duelo ante los Piratas

Con tres victorias en cuatro presentaciones, los yayaberos consiguieron el enfrentamiento con los pineros, que tendrá su último encuentro este domingo en el Huelga

Los Gallos espirituanos consiguieron su tercera subseries particular de la presente campaña beisbolera cubana al derrotar este sábado a los Piratas de la Isla de la Juventud con marcador de cinco carreras por cuatro y dejar sin opciones a su rival del duelo que concluirá este domingo en el estadio José Antonio Huelga.

El abridor José Isaías Grandales, que lanzó los dos tercios iniciales del choque con tres carreras permitidas aunque dos de ellas inmerecidas, se acreditó la victoria, mientras el también derecho Fernando Betanzos completó su labor luego de tirar las tres entradas de cierre y se hizo de su segundo punto por juego salvado.

Como visitadores en su propia valla, los discípulos de Eriel Sánchez estrenaron la pizarra con dos carreras en el tercero, a lo que los pineros respondieron con tres en el quinto, cuando combinaron un trío de imparables con un costoso error de la defensa yayabera.

En el denominado inning de la suerte, los espirituanos lograron retomar la delantera al fabricar otras dos antes de que Grandales diera paso a Betanzo, quien retiró el séptimo y disfrutó cuando los suyos sumaron otra en el octavo, aunque no pudo evitar que los Piratas descontaran una en ese propio capítulo en su último intento de hacerse del triunfo, pues el noveno transitó por cauces tranquilos para ambos bandos

Al bate por los espirituanos sobresalieron Lázaro Fernández, con sencillo y doble en cuatro turnos, una anotada y otra remolcada; Osdani Llorente, también con incogible y tubey en cuatro oportunidades; Delvis Hernández, de 3-2 y una registrada; y Daniel de Jesús González, que remolcó con indiscutible la carrera que a la postre resultó decisiva. Por los perdedores, ningún jugador se acreditó más de un imparable en el desafío.

Ahora los Gallos acumulan tres éxitos en cuatro presentaciones ante los pineros, aunque todas sus victorias han sido por diferencia de apenas una carrera. Antes le habían ganado los duelos a Villa Clara (4-1) y Ciego de Ávila (3-2), al tiempo que perdieron con Cienfuegos (2-3).

En total, Sancti Spíritus acumula 12 triunfos y siete descalabros, saldo con el que se ubica en la primera mitad de la tabla de posiciones.