Gallos blanquean por la vía rápida a los Indios del Guaso

Por la vía rápida liquidaron este miércoles los Gallos de Sancti Spíritus a los Indios de Guantánamo diez carreras por cero, un nocao en siete entradas que devino el segundo éxito en línea de los yayaberos ante el conjunto del Guaso en la recta final de la fase clasificatoria de presente Serie Nacional de Béisbol.

Pitcheo combinado del zurdo Carlos Michel Benavides (cinco episodios con seis imparables permitidos) y Daniel Reyes (dos capítulos y par de hits) respaldó el favorable desempeño de una ofensiva que se acreditó 14 inatrapables, entre los que se incluyó un jonrón del receptor Rey Richard Ricardo.

El viraje definitivo del choque se concretó en el segundo inning, cuando los Gallos rubricaron un racimo de siete anotaciones en un interminable episodio en el que desfilaron por el home 12 bateadores, que lograron cinco sencillos dobles de Liuber Gallo y Daniel Froilán Fernández, y par de boletos.

En una tanda en la que todos los regulares conectaron, al menos, un imparable, Rodolexis Moreno resultó el más destacado, con cuatro incogibles en cinco turnos, además de una anotada y otra propulsadas.

Con este triunfo, los espirituanos atesoran 36 éxitos y 31 fracasos, balance que los reafirma en el séptimo escaño de la tabla de posiciones, a siete juegos y medio del líder Las Tunas y con una raya de ventaja sobre Artemisa, que cierra la zona de clasificación, y dos y media sobre Pinar del Río, el primero de los equipos que puja por incluirse entre los que aspiran a hacerse de un boleto para los play offs.