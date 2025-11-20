Gallos caen por tercera vez en la trampa de los Cazadores

Ahora Sancti Spíritus muestra balance de 28 triunfos y 25 fracasos, saldo que los ubica en la octava plaza de la tabla de posiciones

Al conseguir su tercer éxito en línea ante los Gallos espirituanos, los Cazadores de Artemisa aseguraron el duelo particular y provocaron el descenso de los yayaberos hasta la frontera de la zona de clasificación de la actual Serie Nacional de Béisbol.

Luego de ganar a primera el choque aplazado por lluvia el miércoles, los artemiseños volvieron a triunfar en el partido correspondiente a este jueves con marcador de cuatro carreras por dos.

En sus predios del estadio 26 de Julio, los Cazadores tomaron temprana ventaja, al fabricar tres anotaciones en el mismo primer capítulo an PPte las ofertas del zurdo Alex Guerra, a quien le batearon tres sencillos en ese propio episodio, el más importante de ellos salido del bate de Osbel Pacheco, que remolcó dos.

Los espirituanos descontaron dos en el tercero, cuando ligaron indiscutible de Rodolexis Moreno y triple de Lázaro Fernández, quien también accedió al home momentos antes de que Andy Cosme la sacará del parque en la parte de esa propia entrada para completar el marcador.

Con la particularidad de que tanto Alex Guerra como el abridor de los Cazadores, Brander Guevara, caminaron toda la ruta, el partido mostró un bajo aporte ofensivo, si tomamos en consideración la cantidad de imparables registrados, cinco por los triunfadores y cuatro por los del Yayabo.

Ahora Sancti Spíritus muestra balance de 28 triunfos y 25 fracasos, saldo que los ubica en la octava plaza de la tabla de posiciones, a seis juegos del líder Holguín y a dos y medio de los artemiseños, adueñados del sexto puesto (29-21).

Tras el descanso de este viernes, Gallos y Cazadores volverán a enfrentarse en partidos sencillos a realizarse este sábado y domingo.