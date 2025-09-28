Gallos cierran con revés duelo ante los Piratas

Al concluir la cuarta subserie particular, los Gallos atesoran 12 triunfos y ocho fracasos, saldo con el que se sostienen en la parte alta de la tabla de posiciones

El pitcheo espirituano no pudo mantener el dominio sobre la ofensiva pinera. (Foto: Oscar Alfonso)

Al caer este domingo con marcador de ocho carreras por seis ante los Piratas de la Isla de la Juventud, los Gallos de Sancti Spíritus cerraron ese duelo particular con un saldo favorable (tres triunfos en cinco salidas), pero que queda por debajo de las expectativas.

Los pineros llegaron a predios yayaberos con solo un éxito en 14 presentaciones, por lo que se vaticinaba la posibilidad de conseguir un resultado más holgado, que no pudo concretarse, sobre todo, por un pobre desempeño ofensivo, como se evidenció en este último desafío.

La tanda espirituana apenas computó cinco imparables en el choque, cifra inferior a las carreras anotadas (6), al tiempo que su pitcheo volvió a mostrar inestabilidad, con la rápida explosión de su abridor, como ya había sucedido antes

Este domingo, el derecho José Eduardo Santos solo sacó dos outs y permitió cuatro carreras, tres de ellas propulsadas por cuadrangular del jardinero derecho Alexander Almarales, quien devino el mejor bateador del partido (de 3-3, dos anotadas y las impulsadas ya referidas). El intermedista Frank González, con un vuelacercas, dos para la goma y tres registradas, también sobresalió.

Si bien los yayaberos lograron maquillar el marcador, mucho influyó en ello el descontrol de los tiradores pineros, que concedieron la alarmante cifra de 14 bases por bolas, a la que aportaron cinco de los seis serpentineros empleados por La Isla, con la excepción de Javier Leyva, el ganador del partido

Al concluir la cuarta subserie particular, los Gallos atesoran 12 triunfos y ocho fracasos, saldo con el que se sostienen en el séptimo escaño, en la parte alta de la tabla de posiciones.

A partir del próximo martes, los discípulos del mentor Eriel Sánchez recibirán en el estadio José Antonio Huelga a los Alazanes de Granma, uno de los que busca ascender, pues hoy ocupa el puesto 12 con balance de siete victorias y 11 derrotas.

Cocodrilos toman la cima

Los Cocodrilos de Matanzas escalaron este domingo a la cima de la 64 Serie Nacional de Béisbol, aprovechando que las Avispas de Santiago de Cuba llevan dos días sin jugar por las inclemencias del tiempo.

Con balance de 16 triunfos y cuatro reveses, los dirigidos por el experimentado Armado Ferrer se abrazaron con los orientales (15-3), aunque estos exhiben mejor average de juegos ganados.

Sobre la grama de su cuartel general del Victoria de Girón, los saurios doblegaron por cuarta ocasión a los Vegueros de Pinar del Río, en esta ocasión por fuera de combate 17-0 en siete capítulos.

Dentro de un feroz ataque de 17 imparables, destacaron Esteban Terry con un doble y tres remolques y Eduardo Blanco, que disparó par de sencillos y también trajo a casa a un trío de corredores. Andrys Pérez conectó un jonrón solitario.

Jan Carlos Lorenzo trabajó cinco entradas con apenas dos hits permitidos y se llevó el crédito, segundo en la campaña, mientras Ludwing Bencomo sufrió el revés después de un castigo de siete carreras sin poder completar el cuarto episodio.

En el 26 de Julio los Cazadores de Artemisa aprovecharon la localía y derrotaron 1-0 en entrada extra a los Indios de Guantánamo, para alcanzar a Industriales en el tercer lugar de la tabla de posiciones.

Una labor impecable de Geonel Gutiérrez los llevó al éxito. El zurdo colgó ocho ceros en la pizarra y ponchó a cuatro rivales, pero el triunfo fue a la cuenta de Israel Sánchez, quien retiró a seis adversarios.

Yerardo de la Caridad Reyes pegó un doblete en la décima entrada que empujó la única anotación del partido, ante un envío del derrotado Joel Tejeda.

Los Cachorros holguineros y los Elefantes de Cienfuegos dividieron honores sobre el césped del estadio Calixto García.

A primera hora ganaron los orientales con una ofensiva de 22 incogibles para dejar el marcador 14-9, en un partido donde se conectaron siete cuadrangulares entre ambas novenas.

Por los ganadores, Lázaro Cedeño disparó par de vuelacercas y Yasiel González otro, mientras que por los derrotados Erisbel Arruebarrena sacó la pelota dos veces del parque y en una ocasión Yosimar Quintana y José Oramas.

A segunda hora les tocó el turno a los paquidermos, que se llevaron el triunfo 5-4 con relevo efectivo de Kevin Hernández, que ganó su tercer juego en la campaña.

Arruebarrena volvió a mover el madero con un doble impulsador y un elevado de sacrificio.

Por último, en el Cándido González, los Huracanes de Mayabeque blanquearon 8-0 a los Toros de Camagüey, se acercaron a media rayita de ellos y amenazan con cruzar la línea que separa la zona de clasificación.

Yadián Martínez lanzó siete entradas inmaculadas con cinco ponches para conseguir su segunda victoria de la contienda y Yansel Luis Labrada apenas pudo retirar a un bateador y se fue a la cueva con cuatro anotaciones limpias y el revés en el pleito.

En esta jornada, además de la suspensión del partido entre Santiago de Cuba y Villa Clara, tampoco pudieron efectuarse los duelos Industriales-Granma y Las Tunas-Ciego de Ávila, por el impacto de las lluvias en la región oriental del país.