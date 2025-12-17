Gallos cierran fase clasificatoria con doble triunfo ante Mayabeque

Los espirituanos completaron 41 triunfos en 72 juegos al cierre de su actuación en la fase clasificatoria de la Serie nacional de Béisbol

Yanielquis Duardo se apuntó su quinta victoria. (Foto: Oscar Alfonso)

En una emotiva jornada, Sancti Spíritus se despidió con par de triunfos del calendario regular de la presente Serie Nacional de Béisbol, al derrotar a segunda hora cinco carreras por cuatro a los Huracanes de Mayabeque, en lo que constituyó su victoria 41 en los 72 partidos del calendario reajustado del certamen.

Un doble de Frederich Cepeda Junior y jonrón de Rey Richard Ricardo con dos outs en la pizarra al cierre del séptimo episodio sirvieron para empatar un partido en el que los yayaberos habían conectado únicamente un imparable y obligaron a una nueva prolongación en esta jornada.

Cual copia al papel carbón, en el octavo los visitantes anotaron par de veces ante las ofertas de Yanielquis Duardo, pero los de casa nuevamente alegraron a su afición cuando consiguieron fabricar racimo de tres que permitió hacerse del anhelado triunfo, en un choque en el que apenas acumularon cuatro imparables.

Pese a la excelente faena Osnel Basulto durante seis entradas y dos tercios, en las que admitió las carreras referidas de los espirituanos para lograr el empate, su relevista, Marlon Vega, no pudo preservar la ventaja bajo la Regla Schiller en el octavo y cargó con el revés.

Por Sancti Spíritus, Carlos Michel Benavides se fue temprano, luego de permitir una carrera en el tercero, mientras Fernando Betanzos lo hizo bien, aunque admitió una en el séptimo sin sacar out. La dirección de los Gallos optó por ceder la bola a Duardo hasta el cierre del partido y la estrategia salió bien para acreditarse el éxito.

A primera hora, los yayaberos vencieron con marcador de cuatro carreras por tres a los Huracanes en un partido que tuvo que extenderse un capítulo más, luego de concluir con abrazo a una carrera en las siete entradas programadas.