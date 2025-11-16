Gallos cierran segundo tercio de la Serie en zona de clasificación

Este devino el tercer triunfo en cinco partidos para los yayaberos frente los tinajoneros, con lo que aseguraron su séptimo enfrentamiento particular de los diez desarrollados hasta la fecha

Cepeda bateó de tres- tres en el choque, con un jonrón y dos anotadas.

Con victoria este domingo de cinco carreras por una ante Camagüey, los Gallos espirituanos aseguraron el duelo particular ante los Toros y completaron los dos primeros tercios de la actual Serie Nacional de Béisbol ubicados en zona de clasificación.

Efectiva labor monticular del zurdo Yoannys Hernández durante siete entradas completas sin permitir carreras ante el conjunto más bateador del certamen y un relevo de dos capítulos y una anotación permitida de Yanielquis Duardo, sustentaron el resultado.

A ellos se unió el bateo de largo alcance del conjunto que menos cuadrangulares atesoran en la campaña, pero que en esta jornada combinó jonrones de Daniel Froilán Fernández (su tercero del certamen) y de Frederich Cepeda (5) para tomar ventaja (3×0) frente a los agramontinos, la que fue ampliada en el séptimo con par de anotaciones, una de ellas remolcada por tubey de Rodolexis Moreno.

Este devino el tercer triunfo en cinco partidos para los yayaberos frente los tinajoneros, con lo que aseguraron su séptimo enfrentamiento particular de los diez desarrollados hasta la fecha.

Tal comportamiento arroja un balance de 28 éxitos y 22 fracasos al concluir los dos primeros tercios de la Serie, saldo que los ubica en la sexta plaza de la tabla de posiciones.

Los Gallos, el equipo más joven del torneo, han mantenido estabilidad en su comportamiento, como lo evidencia el hecho de haber conseguido similar resultado en cada uno de los tercios vencidos: 14 triunfos y 11 derrotas.Si bien para lo que resta de etapa clasificatoria los espirituanos tendrán como rivales a cuatro de los equipos ubicados en puestos de privilegio (Artemisa, Holguín, Las Tunas y Mayabeque), el logro de un resultado aún por debajo del mantenido hasta ahora, pudiera asegurarles una plaza entre los que avancen a la ansiada fase de los play offs.