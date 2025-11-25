Gallos estrenan con triunfo duelo ante los Cachorros

En el choque Frederich Cepeda pasó a liderar el departamento de carreras impulsadas en certámenes domésticos, que ostentaba el santiaguero Orestes Kindelán, con mil 511

Con éxito de nueve carreras por dos ante el líder Holguín este martes, el equipo de Sancti Spíritus llegó a 30 victorias y preservó un puesto en la zona de clasificación al iniciarse los duodécimos cotejos particulares de la actual Serie Nacional de Béisbol.

Los Gallos abrieron el marcador en la misma primera entrada, cuando fabricaron tres anotaciones, dos de ellas remolcadas por cuadrangular de Frederich Cepeda, quien pasó a liderar el departamento de carreras impulsadas en certámenes domésticos, que ostentaba el santiaguero Orestes Kindelán, con mil 511.

A partir de entonces y hasta el séptimo capítulo, los yayaberos fueron contenidos por el abridor Andriuw Valido, mientras los Cachorros descontaron una en el tercero y otra en el sexto, ambas frente a las ofertas del iniciador espirituano José Luis Brañas, quien se acreditó el triunfo, aunque requirió del auxilio de Yankiel Mauris durante tres entradas y dos tercios sin carreras para anotarse su séptimo salvamento del torneo.

En el inning de la suerte, los discípulos de Luisvany Meneses volvieron a la carga y sumaron tres al combinar cuatro sencillos, par de boletos y una pifia, mientras en el octavo completaron el marcador con otro trío de carreras, al aprovechar el descontrol de los tiradores rivales y par de imparables, uno de ellos salido del bate de Rodolexis Moreno, que sirvió para propulsar dos

Con balance de 30 triunfos y 26 reveses, los Gallos se mantienen en la octava plaza de la tabla de posiciones, a cinco juegos y medio de sus rivales de turno, pero ahora con dos rayas y media sobre Pinar del Río, el más cercano aspirante a ingresar en la zona de clasificación.

Este miércoles, espirituanos y holguineros volverán a chocar en predios del estadio José Antonio Huelga, de la ciudad del Yayabo.