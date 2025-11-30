Gallos sorprenden a los Cachorros y le encajan su cuarto revés

A falta de tres pareos para concluir la fase clasificatoria, Sancti Spíritus exhibe balance de 33 éxitos y 27 fracasos, un saldo que los ubica en la séptima plaza, a cuatro juegos y medio de Las Tunas, que regresó a la cima de la tabla de posiciones y será su próximo rival

Los Gallos lograron cuatro importantes éxitos en la subserie con los holguineros. (Foto: Roberto Javier)

Al triunfar este domingo seis carreras por cuatro, los Gallos espirituanos se hicieron de la cuarta victoria en cinco presentaciones ante los Cachorros de Holguín en inesperado resultado, toda vez que el conjunto oriental llegó al estadio José Antonio Huelga como líder de la presente Serie Nacional de Béisbol.

En el partido del cierre del duelo, los yayaberos comenzaron debajo en el marcador, luego de que los visitantes fabricaron una en el capítulo de apertura, pero ripostaron con dos en el segundo para tomar una ventaja que se desvaneció en el final de esa propia entrada, cuando se igualaron las acciones.

Los holguineros volvieron a adelantarse por la mínima en la parte baja del cuarto, pero los espirituanos respondieron con un par de anotaciones en el quinto para adueñarse del mando del partido hasta que en el octavo los Cachorros igualaron nuevamente el marcador, y otra vez ripostaron los discípulos de Luisvany Meneses con las dos que definieron el pizarrón en el noveno.

Correspondió en esta oportunidad a Lázaro Fernández acreditarse el batazo clave, un imparable al jardín derecho con las bases llenas, que sirvió para remolcar a dos compañeros hasta el home.

Desde el box, el abridor Yoannys Hernández rindió una buena faena, al lanzar cinco entradas completas, en las que permitió tres carreras, pero dos de ellas inmerecidas, por fallas en la defensa, que cometió cinco errores en el desafío.

El primer relevista, José Luis Brañas, resultó efectivo durante dos episodios y un tercio, pero no pudo evitar el empate en el octavo, cuando cedió la bola al cerrador Yanielquis Duardo, que cumplió su tarea y se acreditó el triunfo.

Por el seleccionado rival, Frank Navarro lanzó cinco capítulos completos, en los que admitió cuatro carreras, pero el fracaso fue a la cuenta de Michel Alejandro Cabrera, quien, tras silenciar el canto de los Gallos desde el sexto, permitió las dos decisivas del noveno.

Al bate, Froilán Fernández compiló tres sencillos en cuatro turnos, cuna remolcada y otra registrada, y Lázaro Fernández se apuntó el imparable del noveno y un tubey en cuatro oportunidades con tres propulsadas y una anotada, mientras por los holguineros, Ernesto Torres y Jorlis Bravo computaron de 5-3, una porfía en la que el segundo sacó ventaja al impulsar dos.

A falta de tres pareos para concluir la fase clasificatoria, Sancti Spíritus exhibe balance de 33 éxitos y 27 fracasos, un saldo que los ubica en la séptima plaza, a cuatro juegos y medio de Las Tunas, que regresó a la cima de la tabla de posiciones y será el próximo rival de los yayaberos desde el martes en el estadio Julio Antonio Mella.

Holguín, por su parte, descendió hasta el cuarto puesto, aunque solo a una raya de los Leñadores, pero aventajado por Matanzas e Industriales.