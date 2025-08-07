Garantizados insumos para reducir lista quirúrgica en Pediátrico espirituano

La disponibilidad de estos recursos ha favorecido la ejecución de más de 350 cirugías que habían sido pospuestas

El Pediátrico espirituano cuenta con un personal de experiencia capaz de asumir cirugías de alta complejidad. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

En el Hospital Pediátrico Provincial de Sancti Spíritus se encuentran garantizados hoy la totalidad de medicamentos e insumos para completar las intervenciones quirúrgicas pendientes de años anteriores, como parte del esfuerzo sostenido del Ministerio de Salud Pública por reducir la acumulación de casos en espera.

De acuerdo con Ramón Aquino Lorenzo, director del referido centro asistencial, la disponibilidad de estos recursos ha favorecido la ejecución de más de 350 cirugías que habían sido pospuestas, entre ellas, la de cierre o unión intestinal, así como las intervenciones de mínimo acceso de vesícula.

Según Aquino Lorenzo, el equipamiento moderno y el rediseño funcional de los espacios aseguran condiciones óptimas para la atención quirúrgica en el hospital pediátrico espirituano.

La puesta en marcha de la nueva unidad quirúrgica a finales del año anterior ha permitido retomar con eficiencia las cirugías pendientes, lo cual representa un salto cualitativo para el sistema de salud de la provincia.