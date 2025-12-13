Insiste Díaz-Canel en la necesidad de la unidad consciente y crítica para enfrentar los desafíos actuales

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, clausuró hoy el XI Pleno del órgano superior de dirección del PCC, donde insistió en la necesidad de unidad consciente y crítica para enfrentar los desafíos actuales de la nación.
Según precisaron fuentes de la Presidencia, durante su intervención, Díaz-Canel subrayó que el trabajo inmediato será intenso y descartó soluciones fáciles, al señalar que el camino exige lucha, creación y resistencia inteligente, con la fuerza moral y el pueblo como inspiración.
En el año del centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el mandatario convocó a ejercer la crítica y la autocrítica como motor de transformación, con el propósito de revolucionar la Revolución y cambiar lo que deba ser cambiado.
Los debates del Pleno fueron calificados por el Jefe de Estado como intensos, pese a su brevedad, ante la urgencia de transformaciones económicas, estructurales y de mentalidad en el trabajo partidista.
El Presidente destacó el vínculo imprescindible con el pueblo como fuente de soluciones a los problemas más acuciantes, y afirmó que el Partido no puede dirigir por informes, sino con participación popular directa.
Al referirse a la economía, reconoció un decrecimiento del Producto Interno Bruto superior al cuatro por ciento en el tercer trimestre del año, acompañado de inflación y dificultades en sectores claves, agravados por la persecución financiera y petrolera contra Cuba.
Díaz-Canel llamó a los dirigentes a intervenir de manera oportuna y sistemática ante la población, evaluando decisiones y perspectivas, y alertó sobre la inconformidad generalizada por deficiencias en servicios básicos y desigualdades sociales.
El mandatario denunció la agresión económica y mediática contra Cuba, así como la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que calificó como una reedición de la Doctrina Monroe y el Corolario de Roosevelt.
En su intervención agradeció la solidaridad nacional e internacional tras el impacto del huracán Melissa, y reconoció la disciplina del pueblo en la recuperación de las zonas afectadas.
Díaz-Canel resaltó la discusión popular del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, con énfasis en garantizar estabilidad cotidiana, mejorar salarios, asegurar alimentos y servicios básicos.
El Primer Secretario del PCC reiteró que la Revolución garantiza la combinación de rigor económico con justicia social, y reafirmó la gratuidad y calidad de la salud y la educación, pese a las limitaciones.
Al concluir, insistió en que la principal fortaleza del Partido es la unidad basada en debate, crítica y disciplina consciente, y convocó a construir una unidad que se fundamente en la verdad, la participación y la confianza mutua.
