Insiste Díaz-Canel en la necesidad de la unidad consciente y crítica para enfrentar los desafíos actuales

Al clausurar el XI Pleno del Comité Central, el Primer Secretario del PCC reiteró que la Revolución garantiza la combinación de rigor económico con justicia social, y reafirmó la gratuidad y calidad de la salud y la educación, pese a las limitaciones

Díaz-Canel clausuró el XI Pleno del Comité Central del PCC. (Foto: @PresidenciaCuba)

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, clausuró hoy el XI Pleno del órgano superior de dirección del PCC, donde insistió en la necesidad de unidad consciente y crítica para enfrentar los desafíos actuales de la nación.

Según precisaron fuentes de la Presidencia, durante su intervención, Díaz-Canel subrayó que el trabajo inmediato será intenso y descartó soluciones fáciles, al señalar que el camino exige lucha, creación y resistencia inteligente, con la fuerza moral y el pueblo como inspiración.

En el año del centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el mandatario convocó a ejercer la crítica y la autocrítica como motor de transformación, con el propósito de revolucionar la Revolución y cambiar lo que deba ser cambiado.

Los debates del Pleno fueron calificados por el Jefe de Estado como intensos, pese a su brevedad, ante la urgencia de transformaciones económicas, estructurales y de mentalidad en el trabajo partidista.

El Presidente destacó el vínculo imprescindible con el pueblo como fuente de soluciones a los problemas más acuciantes, y afirmó que el Partido no puede dirigir por informes, sino con participación popular directa.

Al referirse a la economía, reconoció un decrecimiento del Producto Interno Bruto superior al cuatro por ciento en el tercer trimestre del año, acompañado de inflación y dificultades en sectores claves, agravados por la persecución financiera y petrolera contra Cuba.

Díaz-Canel llamó a los dirigentes a intervenir de manera oportuna y sistemática ante la población, evaluando decisiones y perspectivas, y alertó sobre la inconformidad generalizada por deficiencias en servicios básicos y desigualdades sociales.

El mandatario denunció la agresión económica y mediática contra Cuba, así como la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que calificó como una reedición de la Doctrina Monroe y el Corolario de Roosevelt.

En su intervención agradeció la solidaridad nacional e internacional tras el impacto del huracán Melissa, y reconoció la disciplina del pueblo en la recuperación de las zonas afectadas.

Díaz-Canel resaltó la discusión popular del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, con énfasis en garantizar estabilidad cotidiana, mejorar salarios, asegurar alimentos y servicios básicos.

El Primer Secretario del PCC reiteró que la Revolución garantiza la combinación de rigor económico con justicia social, y reafirmó la gratuidad y calidad de la salud y la educación, pese a las limitaciones.

Al concluir, insistió en que la principal fortaleza del Partido es la unidad basada en debate, crítica y disciplina consciente, y convocó a construir una unidad que se fundamente en la verdad, la participación y la confianza mutua.