Israel confirma ataque aéreo contra el palacio presidencial en Saná, Yemen

Las FDI han asegurado que realizaron un bombardeo contra «un sitio militar» donde está ubicado el palacio

Captura de pantalla de videos en redes sociales. (Foto: RT en Español)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron este domingo que perpetraron un ataque contra el palacio presidencial en la capital de Yemen, Saná.

En el comunicado, el Ejército informó que atacó un “sitio militar en el que se encuentra el palacio presidencial, las centrales eléctricas de Asar y Hizaz, y un lugar de almacenamiento de combustible”.

Se informa que el palacio se encuentra “dentro de un sitio militar desde el cual operan las fuerzas militares de los hutíes”.

Por su parte, las centrales eléctricas “servían como una instalación significativa de suministro de electricidad para actividades militares”.

“El ataque a las centrales eléctricas daña la producción y el suministro de electricidad con fines militares”, señalan las FDI.

Un responsable de salud local informó a Al Mayadeen que, como resultado del ataque, al menos 2 personas murieron y 35 resultaron heridas. Anteriormente, los hutíes denunciaron que Israel atacó “instalaciones civiles que no tienen nada que ver con el ámbito militar”.