Jonrón del Gallo Mayor propicia triunfo espirituano ante Guantánamo

Para los espirituanos este resultó su éxito número 35 de la campaña frente a 31 reveses, saldo que, combinado con el revés de Artemisa ante Villa Clara, les permitió ascender al séptimo puesto

Cepeda logró doble y jonrón en el partido. (Foto: Archivo)

Un cuadrangular de dos carreras del Gallo Mayor, Frederich Cepeda, en el noveno episodio sirvió para revertir el marcador y hacer que el equipo de Sancti Spíritus iniciara con triunfo de tres anotaciones por dos su duelo ante los Indios de Guantánamo en la continuación de la Serie Nacional de Béisbol.

En un partido distinguido por el dominio del pitcheo, los guantanameros estrenaron el pizarrón a la altura del quinto frente a los servicios de Alex Guerra, al que le fabricaron otra en el séptimo, cuando el zurdo de Cabaiguán fue reemplazado por Yankiel Mauris, que mantuvo dominio sobre la tanda rival hasta el noveno, aunque precisó del auxilio de Yanielquis Duardo para sacar el último out del cotejo.

Los espirituanos descontaron una en el octavo, cuando combinaron el descontrol del abridor Enyer Fernández, que concedió par de boletos, con un sencillo de Alexei Febles y un batazo por el cuadro de Frederich Cepeda Junior para remolcar la primera y dejar el escenario listo para el referido jonrón de Cepeda padre en el noveno ante las ofertas del relevista y perdedor Aurelio Delgado.

Precisamente el Gallo Mayor también registró otro hecho destacado en el partido al conectar en el sexto episodio su doblete número quinientos en clásicos domésticos de béisbol, líder histórico en este departamento.

Los yayaberos registraron apenas cinco imparables en el desafío, dos menos que sus rivales de turno, los que tuvieron en Dánger Rafael Casi al bateador más destacado de la fecha, con tres incogibles y las dos anotadas de su equipo en cuatro turnos.

Para los Gallos este resultó su éxito número 35 de la campaña frente a 31 reveses, saldo que, combinado con el revés de Artemisa ante Villa Clara, les permitió ascender al séptimo puesto, a siete juegos y medio del líder Las Tunas, y ahora con dos rayas completas por encima de Pinar del Río, ocupante del noveno escaño.

Leñadores firmes al mando de la Serie Nacional

Los Leñadores de Las Tunas se mantuvieron este martes firmes en la vanguardia de la 64 Serie Nacional de Béisbol, en una jornada donde sus perseguidores más cercanos cedieron terreno.

La tropa verdirroja necesitó una entrada extra para derrotar 7-4 a los combativos Elefantes de Cienfuegos en su propio ruedo del 5 de septiembre y llegó a 40 victorias, para acariciar su boleto oficial a la siguiente instancia.

Luis Antonio Pérez llevó el peso ofensivo con un trío de imparables e impulsadas, mientras Leonardo Joseph y Yudier Rondón pegaron dobletes y trajeron un compañero a casa cada uno.

Rodolfo Díaz firmó un rescate de lujo con 4.2 capítulos sin aceptar libertades y logró su octavo éxito de la campaña. Islay Sotolongo, en rol de relevo, cargó con el revés.

Por los paquidermos, Luis Vicente Mateo se fue de 5-4 y Lester Trujillo pegó sencillo y triple para empujar a dos corredores.

Los Piratas de La Isla, atrincherados en su estadio Cristóbal Labra, vencieron 9-8 a los Cachorros de Holguín y los alejaron a dos juegos del lugar de honor.

Un total de 14 cañonazos dispararon los filibusteros para defender su cuartel general, con destaque para Boris Madrazo que pegó cuatro, incluidos par de biangulares.

Raúl Guillarte se llevó el triunfo al no permitir anotaciones en 3.1 apartados de relevo y Alberto Hechevarría se apuntó el salvamento. El rescatista Jesús Quintán salió derrotado.

Por los nororientales sobresalió con el madero Luis Raúl Domínguez, quien se fue de 4-3 con cuatro remolcadas.

En el Mártires de Barbados, los Alazanes de Granma noquearon 16-5 a los Cocodrilos de Matanzas y se colocaron a solo un juego y medio de la zona de clasificación.

Dentro de un ataque de 18 cohetes, sobresalieron con sendos jonrones Ernesto Pérez y Leonardo Alarcón, este último con tres impulsadas.

Yunier Castillo frenó a los saurios durante 4.2 apartados de relevo para agenciarse el crédito y Silvio Iturralde sufrió el fracaso.

Industriales doblegó 9-5 a los Tigres de Ciego de Ávila en el estadio José Ramón Cepero y se limpió el polvo de tres derrotas consecutivas.

Raymond Figueredo lanzó dos tercios de juego con buen dominio al aceptar apenas una limpia y retirar a cinco rivales por la vía del ponche y el relevista Javier Griñán se fue derrotado.

Dairon Miranda fue el más productivo por los azules al impulsar un par de carreras y Yasiel Santoya fue el único del equipo que logró un par de indiscutibles.

Los Leopardos de Villa Clara se impusieron 10-1 a los Cazadores de Artemisa en el Augusto César Sandino, se mantuvieron en la pelea por los cupos a la postemporada y bajaron a sus rivales al octavo escalón del torneo.

Cristian de Jesús Moré disparó un cuadrangular solitario y Eliécer Arrechavaleta compiló de 4-2 con un triple incluido y tres remolques.

Osdany Rodríguez se lució en la lomita con una labor de siete entradas, donde liquidó a ocho por la vía amarga y apenas toleró una rayita.

El partido entre Camagüey y Pinar del Río fue suspendido por lluvia, mientras fue sellado por oscuridad el de Santiago de Cuba y Mayabeque, cuando ganaban 10-2 estos últimos.