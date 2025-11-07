Kendrick Lamar lidera lista de nominados para Premios Grammy 2026

Tras ser el máximo ganador en los premios Grammy 2025, Lamar vuelve a golpear duro y se posiciona como el principal nominado para la ceremonia de 2026

Kendrick Lamar cuenta con un total de 66 nominaciones al Grammy. (Foto: PL)

El rapero estadounidense Kendrick Lamar encabeza, con nueve nominaciones, la lista de aspirantes a los Premios Grammy 2026 en su 68 edición, según el anuncio este viernes.

Lamar es ampliamente considerado como uno de los mejores raperos de su generación gracias a su aclamada obra discográfica, en la cual refleja sus experiencias dentro de la cultura afroamericana y del hip-hop.

Tras ser el máximo ganador en los premios Grammy 2025 a principios de este año, Lamar vuelve a golpear duro y se posiciona como el principal nominado para la ceremonia de 2026, prevista para el 1 de febrero en el Crypto Arena de Los Ángeles.

Ahora el aclamado artista cuenta con un total de 66 nominaciones al Grammy, incluyendo 22 victorias. Obtuvo cinco de esos premios en este 2025, incluyendo los lauros en grabación y canción del año por “Not Like Us”, que encabezó el Billboard Hot 100.

Para la venidera edición entre sus múltiples nominaciones tiene tres en las categorías principales: grabación y canción del año con “Luther” y álbum del año con GNX, su quinta vez nominado en este acápite, pero aún no lo ha ganado.

Le siguen a Lamar en nominaciones, Lady Gaga, Jack Antonoff y el productor y compositor canadiense Cirkut con siete cada uno; Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas y el ingeniero de sonido canadiense Serban Ghenea fueron nominados en seis cada uno.

La música publicada entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025 era elegible para las nominaciones a los Grammy 2026.

Como curiosidad, «GNX», de Lamar, es el quinto álbum de estudio consecutivo nominado a álbum del año, algo que ningún otro artista ha logrado. También es la primera vez que Lady Gaga recibe nominaciones simultáneas a canción, grabación y álbum del año, mientras Bad Bunny se convirtió en el primer artista de habla hispana en ser nominado a canción, grabación y álbum en el mismo año.

Los Grammy 2026 incluyen como nuevas categorías la de mejor álbum de country tradicional y mejor portada de álbum. Reseñó CBS News que la categoría de mejor álbum de country pasó a denominarse mejor álbum de country contemporáneo.

Los Gramophone Award, como originalmente se le conoció a los Premios Grammy, son una distinción anual otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos a la excelencia en la industria musical.