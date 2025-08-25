La Escuela Pedagógica Rafael María de Mendive se alista para el inicio del curso escolar 2025-2026 (+fotos)

Los trabajadores de la institución educativa se alistan para recibir a 358 estudiantes el próximo mes de septiembre, una matrícula superior a otros cursos debido al proceso de reorganización de la red escolar en Sancti Spíritus

La Escuela Pedagógica Rafael María de Mendive asumirá este curso a todos los estudiantes de nuevo ingreso para la formación pedagógica de nivel medio-superior. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Carlos García Morales, jefe del Departamento Provincial de Formación y Actividad Científica de la Dirección General de Educación en la provincia, precisó que la Escuela Pedagógica Rafael María de Mendive asumirá este curso a todos los estudiantes de nuevo ingreso para la formación pedagógica de nivel medio-superior, en diecisiete especialidades; donde secundaria básica y educación artística serán impartidas por primera vez en este centro educativo.

A propósito del tema, la Escuela Pedagógica Rafael María de Mendive está inmersa en procesos constructivos y se prevé concluyan en los próximos meses; pero una parte de la institución ya está lista para dar la bienvenida a los estudiantes en septiembre.

“De las veinte aulas con que contamos para la docencia tenemos listas dieciocho, y se terminó, también, el dormitorio de los profesores. Ahora mismo trabajamos en la reparación de un dormitorio para los estudiantes de nuevo ingreso y en el techado del grupo electrógeno de nuestra escuela, además del acondicionamiento y la limpieza de las áreas verdes, deportivas y recreativas”, aseguró Ariel Portal Iglesias, subdirector administrativo de la escuela.

Asimismo, la institución educativa cuenta con lámparas que se alimentan de energía solar a través del uso de paneles fotovoltaicos, y ya fueron reparados los fogones de gas para la elaboración de alimentos.

“Tenemos lista toda la base material de estudio, libros en buen estado, libretas y lápices ─aseguró Portal Iglesias─, además de las toallas y sábanas para los estudiantes internos, al igual que el arroz, los granos y el aceite necesarios para la alimentación durante los próximos tres meses”.