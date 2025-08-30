Listo sector educacional en Trinidad para la arrancada del nuevo curso escolar (+ fotos)

Más de10 950 estudiantes irán a las aulas en este municipio, donde las últimas jornadas se han dedicado a embellecer los centros y organizar el material escolar

En Trinidad 67 instituciones educativas están listas para el nuevo período lectivo. (Fotos: Ana Martha Panadés / Escambray)

Con una matrícula de más 10 950 estudiantes, las 67 instituciones escolares en el municipio de Trinidad alistan recursos humanos y materiales para la arrancada del curso 2024-2025 y asegurar, pese a las complejidades que vive el país, la calidad del proceso docente educativo.

Tanto en la ciudad como en las zonas rurales y del Plan Turquino las últimas jornadas se han dedicado a embellecer los centros y organizar el material escolar. La novedad de la etapa por comenzar será la apertura como centro mixto de la escuela Miguel Calzada, de Topes de Collantes, que acogerá a los estudiantes de la Enseñanza Secundaria residentes en el asentamiento montañoso, con el propósito de aprovechar de manera óptima la fuerza docente y el edificio totalmente restaurado.

Al intercambiar con directores y metodólogos, Mayra Fundora Liriano, directora general de Educación en el territorio, insistió en tres componentes que no podrán faltar en las aulas: inteligencia, creatividad y apego a la profesión de quienes deberán trabajar por hacer del nuevo período lectivo un espacio de crecimiento y aprendizaje.

El personal docente alista el material escolar para recibir con alegría a los educandos de Trinidad.

Explicó, además, que previo al comienzo de las clases se laboró en el reacondicionamiento de algunos planteles; entre ellos las escuelas primarias Marcelo Salado Lastra, de la ciudad, y Pablo Pérez Cabrera, de Manaca Iznaga, donde se mejoraron los baños y en este último se colocó carpintería de aluminio en puertas y ventanas, y próximamente se trabajará en el techo.

Fundora Liriano se refirió asimismo a la situación deficitaria del uniforme escolar y que fue precisamente el territorio sureño el último de la provincia en recibir el vestuario.

“Se ha priorizado la distribución para los grados prescolar, quinto y séptimo. Sin embargo, persiste la deuda con los alumnos de décimo y primer año de la enseñanza técnica- profesional, a quienes se les entregará en cuanto exista la disponibilidad”.

Las escuelas del territorio ultiman detalles para la apertura del nuevo curso escolar.

En cuanto a la cobertura docente, reconoció que constituye uno de los mayores desafíos, sobre todo en secundaría básica, pero aseguró que las necesidades se cubrirán con contratos y otras alternativas. Hizo también un llamado a profesionales de otros organismos y empresas a fin de apoyar la docencia.

Por último, la directora de Educación en Trinidad, afirmó que la apertura de la etapa lectiva en el municipio será una fiesta para alumnos, padres y maestros.