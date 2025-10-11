Lluvias fuertes y localmente intensas en Sancti Spíritus (+fotos y videos)

Desde este viernes se han registrado precipitaciones de consideración en el interior y sur de la provincia

(Fotos: Facebook)

Según la nota informativa número 18 del Centro Meteorológico Provincial, en las últimas 24 horas en la provincia de Sancti Spíritus se registraron numerosas precipitaciones, las que llegaron a ser fuertes y localmente intensas en varias localidades del interior y sur del territorio.

Los mayores acumulados se reportan en la presa Pojabo (Banao II), con 145.5 milímetros, y en el Acueducto de Guasimal, donde cayeron 104.0 milímetros.

Estas lluvias han estado asociadas a la presencia de una vaguada sobre el occidente y centro del país, así como al tránsito de una onda tropical.

El Grupo de Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial destaca que estas condiciones se mantienen latentes para el final de esta jornada de sábado.

Las autoridades de Recursos Hidráulicos en la provincia informaron a Escambray que, aunque ha llovido con fuerza en las últimas horas, los embalses de la provincia no han recibido acumulados tan significativos.

Con excepción de Tuinucú, que a inicios del mes de septiembre registraba solo un 49 por ciento de su capacidad de llenado y hoy se encuentra a un 61 por ciento, el resto de los acuatorios espirituanos no han aumentado considerablemente su volumen.

En estos momentos el embalse Zaza está al 20 por ciento de su capacidad, y Siguaney a un 88.

Al momento de redactar esta información, en el territorio se almacenan 312.660 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa 26 puntos porcentuales de su capacidad máxima de llenado.

Mayores acumulados registrados en la provincia en las últimas 24 horas:

1. Presa Pojabo (Banao II): 145.5 milímetros.

2. Acueducto de Guasimal: 104.0 milímetros.

3. Presa Zaza: 76.9 milímetros.

4. Tunas de Zaza: 75.0 milímetros.

5. Banao: 75.0 milímetros.

6. Acueducto de La Sierpe: 73.0 milímetros.

7. Rafael Alfonso: 68.5 milímetros.

8. Estación Meteorológica de Topes de Collantes: 66.7 milímetros.

9. Ciudad de Sancti Spíritus: 65.8 milímetros.

10. Estación Meteorológica de El Jíbaro: 60.6 milímetros.

11. El Pedrero: 53.0 milímetros.

12. Presa Higuanojo: 52.0 milímetros.