Los Gallos cantaron en su valla

El equipo Sancti Spíritus se desquitó y superó a sus adversarios de Villa Clara en el segundo juego preparatorio entre ambos, desarrollado este jueves en el estadio José Antonio Huelga

Foto: Maikel Marín Gallego/ Escambray

El elenco espirituano fue mejor que los Leopardos, con pizarra de tres carreras por una, en partido pactado a nueve entradas y celebrado a puertas abiertas como parte de una ronda de juegos de preparación para la ya cercana 64 Serie Nacional de Béisbol.

La primera anotación del choque la marcaron los de casa en la parte baja del segundo capítulo, remolcada con cañonazo al jardín central de Osdani Llorente Jiménez. La segunda la concretaron una entrada después por doblete de línea a la pradera izquierda de Lázaro Fernández Muñoz; y la última se produjo en el final del octavo con fly de sacrificio de Miguel Martínez Campos.

Referente a la producción de indiscutibles, el conjunto ganador tuvo en el camarero Liuben Gallo García a su principal protagonista con dos imparables.

El choque significó triunfo en lo personal para el derecho José Isaías Grandales, quien no aceptó libertades en 4 entradas, 3 hits, 4 ponches, un pelotazo, no concedió boleto, y velocidad máxima de 89 millas.

Luego se encaramó en la lomita José Eduardo Santos: 4.0 capítulos, 3 incogibles, permitió una anotación por un cuadrangular, se llevó a dos por la vía de los strikes, un pasaporte gratis y la recta le llegó a 86 millas. Del resto del compromiso se encargó Fernando Betanzos, a quien no le pisaron la goma, con par de ponches y 85 millas de mayor potencia en sus lanzamientos.

El juego lo perdió por los naranjas el zurdo Maikel Pérez. Le sucedieron en el box Brayan Leal, Yeison Fernández y Dairon Casanova.

La venidera semana estos mismos elencos pretenden enfrentarse nuevamente a escasos días del comienzo de la 64 temporada beisbolera cubana. El martes lo harán en el Sandino de Santa Clara, y el miércoles en el Huelga yayabero.

Los dirigidos por el campeón olímpico Eriel Sánchez León han efectuado siete juegos de preparación ante los colectivos de Cienfuegos, Holguín y Villa Clara; el saldo es de tres victorias y cuatro fracasos.

Resumen del juego:

V.CL – 1 – 6 – 0

SSP – 3 – 8 – 1

Ganó: José Isaías Grandales

Perdió: Maikel Pérez