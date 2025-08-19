Más de 62 000 palestinos asesinados desde el inicio desde octubre 2023

Cada jornada los equipos de rescate y el personal sanitario reportan decenas de víctimas mortales y lesionados. (Foto: TeleSur)

El cerco genocida impuesto por Israel sobre la Franja de Gaza ha provocado una escalada devastadora: el número de fallecidos supera ya los 62.004, mientras que los heridos alcanzan los 156.230, en su mayoría mujeres y menores de edad, de acuerdo con estadísticas del Ministerio gazatí de Salud.

La Franja se ha transformado en epicentro de operaciones bélicas, donde cada jornada los equipos de rescate y el personal sanitario reportan decenas de víctimas mortales y lesionados, desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, informa la cadena Telesur.

Las estadísticas han crecido de forma exponencial en los últimos meses, tras la implementación de tácticas de desplazamiento forzado y exterminio masivo, promovidas por el gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con respaldo del presidente estadounidense Donald Trump.

Estas acciones, según diversas fuentes, buscan desarraigar a la población gazatí y reconfigurar el territorio bajo una nueva narrativa nacional.

Desde la ruptura del acuerdo de alto el fuego el 18 de marzo pasado, al menos 10.460 civiles han perdido la vida y otros 44.189 han resultado heridos, según reportes médicos locales.

En las últimas horas, la situación se ha agravado aún más: 27 palestinos fueron asesinados y 281 sufrieron lesiones al intentar acceder a suministros humanitarios, en lo que se ha denunciado como parte de una táctica deliberada para obstaculizar la asistencia.

La desesperación por obtener alimentos y medicinas ha convertido a los desplazados en objetivos vulnerables para las fuerzas israelíes. A esto se suma el avance del hambre, que está impactando directamente en los índices de mortalidad.

Hasta la fecha, se han contabilizado 1.965 palestinos que han sido asesinados cuando solicitaban ayuda humanitaria, mientras que el número de heridos en el contexto del conflicto armado asciende a 14. 701.