ONU: Israel provoca destrucción sin precedentes en Gaza

El coordinador humanitario de la Organización de las Naciones Unidas, Ramiz Alakbarov, precisó que se alcanzó un umbral crítico y expresó su preocupación también por Cisjordania

«La ayuda humanitaria sigue obstaculizada», advirtió Alakbarov. (Foto: PL)

Las operaciones militares de Israel provocan una destrucción sin precedentes en Gaza y la situación es moral, política y jurídicamente insostenible, alertó este lunes el coordinador humanitario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ramiz Alakbarov.

Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Alakbarov señaló que se alcanzó un umbral crítico y expresó su preocupación también por Cisjordania.

Más de 65 mil personas fueron asesinadas por las fuerzas israelíes desde octubre de 2023 y más de medio millón son afectadas por la hambruna existente en la Franja de Gaza, causante de la muerte de más de 400.

«La ayuda humanitaria sigue obstaculizada», advirtió Alakbarov y denunció el desplazamiento forzado de numerosas familias palestinas, las cuales van a sitios de recepción saturados, que carecen de agua, electricidad y atención médica.

Si bien el Consejo instó a Tel Aviv a cesar inmediata y completamente el establecimiento de asentamientos en el territorio ocupado, en realidad ocurre lo contrario y de junio a septiembre, las autoridades israelíes adelantaron o aprobaron la construcción de más de 20 mil 800 unidades de vivienda en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, añadió.

Asimismo, apuntó que, si se implementa, el plan cortaría Cisjordania en dos, en detrimento de la continuidad territorial de un futuro Estado palestino independiente, como lo defiende la solución de dos estados respaldada por la ONU.

«Los asentamientos israelíes no tienen validez legal y son una violación flagrante del derecho internacional», aseveró.