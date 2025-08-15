Oportunidades y desafíos para el sector empresarial de Trinidad (+fotos)

Un paso más a favor del desarrollo local y de la articulación entre todo el sector empresarial resultó la segunda Ronda de Negocios, Comercialización y Sustitución de Importaciones desarrollada en este municipio por iniciativa del Gobierno local

Ana Martha Panadés

15 agosto, 2025 - 5:30am

Trinidad acogió la segunda Ronda de negocios, comercialización y sustitución de importaciones. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

En áreas del Parque Céspedes tuvo lugar la presentación de bienes y servicios por parte de entidades estatales y de emprendimientos privados con el propósito no solo de promocionar y comercializar sus ofertas, sino también de propiciar encadenamientos en función de la producción cooperada a fin de lograr un impacto positivo en la población.

Que en un mismo espacio coincidan numerosas formas de gestión no estatal, díganse trabajadores por cuenta propia, proyectos de desarrollo local y micro, pequeñas y medianas empresas, confirma la diversidad del entramado económico que convive hoy en Trinidad junto a la empresa estatal socialista. 

La iniciativa los unió a todos en pos de objetivos comunes, con el llamado a aprovechar las legislaciones vigentes en el país para incentivar el desarrollo económico. A ello se suma el entorno favorable en el que se desenvuelve este tipo de actividad en el territorio y la posibilidad de concretar alianzas mutuamente beneficiosas.

Esta segunda ronda de negocios fue organizada desde el gobierno municipal con la colaboración de la Dirección de Desarrollo Local; y en opinión de Maddiel González Rueda, uno de sus especialistas, se perfila como un espacio idóneo para articular a los principales actores y atender un grupo de insatisfacciones expuestas por este sector, con un peso económico importante y que ha contribuido en varios proyectos como parte de su responsabilidad social.

Autoridades del territorio recorrieron las principales áreas expositivas e intercambiaron con los participantes en este evento.

El programa incluyó la conferencia Exportar, cómo nos preparamos para ello, a cargo de Ignacio Pérez González, director de Comercio Exterior, Inversión Extranjera, Cooperación Internacional y Relaciones Internacionales en la provincia de Sancti Spíritus, quien señaló el enorme potencial que existe en el territorio y la necesidad de que algunos de los productos cumplan las certificaciones necesarias en aras de crear cadenas de valor de forma competitiva y que respondan a estudios rigurosos de mercado.

Perfectible aún, en la Ronda de Negocios, Comercialización y Sustitución de Importaciones se hizo un llamado a las autoridades y al sector empresarial trinitarios para trabajar juntos en la solución de problemáticas que sufre hoy la población, como el desabastecimiento de productos básicos y también los altos precios. Sirva la iniciativa entonces para generar sinergias entre todos y aliviar el costo de la vida. 

La ronda de negocios constituye un espacio idóneo para la promoción de productos y servicios.

Ana Martha Panadés

Texto de Ana Martha Panadés
Reportera de Escambray. Máster en Ciencias de la Comunicación. Especializada en temas sociales.

