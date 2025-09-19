Otra jornada este sábado para fortalecer la defensa territorial

En el marco de este Día Territorial de la Defensa se llevará a cabo una clase demostrativa a nivel de Ejército en Sancti Spíritus, así como ejercicios defensivos territoriales en varias zonas de defensa

Se llevarán a cabo ejercicios de tiro y de preparación personal. (Foto: Vicente Brito / Archivo Escambray)

Este sábado tendrá lugar en la provincia de Sancti Spíritus el cuarto Día Territorial de la Defensa correspondiente al Año de Preparación para la Defensa 2025, enfocado en el fortalecimiento de la capacidad movilizativa del territorio para llevar a cabo la guerra de todo el pueblo contra cualquier agresor que pretenda destruir la Revolución cubana.

De acuerdo con la información preliminar ofrecida por el primer coronel José Eduardo Delgado, en el marco de esta jornada se efectuará una clase demostrativa de puesta en completa disposición para la defensa a nivel de Ejército que contará con la presencia de los Consejos de Defensa de las cinco provincias, así como jefes y oficiales de la jefatura del Ejército Central.

Los temas a desarrollar en esta oportunidad son: Acciones de las tropas, empresas y entidades del territorio para enfrentar la guerra no convencional y la invasión del enemigo; Entrenamiento a los dirigentes y órganos de dirección de los Consejos de Defensa de la provincia, los municipios y zonas de defensa en el cumplimiento de actividades y ejercicios de entrenamiento y otras en interés del cumplimiento de las misiones que cumplen en tiempo de guerra y elevar así la preparación para llevar a cabo exitosamente la guerra de todo el pueblo.

Otro objetivo es lograr que los órganos de dirección y de mando ejecuten adecuadamente el cumplimiento de las misiones para dar respuesta a las medidas de disposición combativa y para la defensa; así como puntualizar y ejercitar las misiones del dispositivo defensivo territorial para la defensa.

Como parte de las actividades principales que se van a cumplir están la Educación patriótico-militar e internacionalista; las actividades económicas y sociales, de Defensa Civil, de Orden Interior, las actividades jurídicas y de infocomunicaciones, el aseguramiento ingeniero, geográfico y de protección contra el arma de exterminio en masa, las actividades de dirección y de preparación para la lucha armada.

En esta oportunidad desarrollarán su ejercicio defensivo territorial las zonas de defensa de El Río, en Yaguajay; Agabama, en Fomento; Armando Mestre, en Trinidad; Ojo de Agua, en Taguasco, y El Parque, en Sancti Spíritus.