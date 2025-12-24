Papa León XIV preside en la Santa Sede misa de navidad por la paz

En estos días festivos la Plaza de San Pedro luce sus mejores galas, adornada con un gigantesco árbol navideño y un monumental pesebre procedente de la sureña región italiana de Campania

El papa León XIV presidirá hoy a las 22:00 hora local, en la Basílica vaticana de San Pedro, la tradicional Misa del Gallo, la primera de su pontificado, en una navidad dedicada a la paz.

Un reporte publicado en el sitio digital del diario Vatican News señala que, al inicio de la celebración de esta noche, diez niños, con flores en sus manos, procedentes de Corea del Sur, India, Mozambique, Paraguay, Polonia y Ucrania, acompañarán al Santo Padre en la procesión hasta el pesebre de la Basílica.

En estos días festivos la Plaza de San Pedro luce sus mejores galas, adornada con un gigantesco árbol navideño y un monumental pesebre procedente de la sureña región italiana de Campania, creado por la diócesis de Nocera Inferiore-Sarno, con figuras a tamaño natural que reflejan la arquitectura y la tradición napolitana del siglo XVIII.

En el mismo se presenta el nacimiento de Jesús en un entorno rural y se destacan la evangelización y la comunión entre pueblos, por lo que estará acompañado por otros 132 pesebres llegados desde 23 países, que se exponen en el ala izquierda de la Columnata de la Plaza de San Pedro.

En esta octava edición de la exposición internacional “100 Belenes en el Vaticano”, que se inauguró el pasado 8 de diciembre, la cual se mantendrá abierta hasta el próximo 8 de enero, se muestran más de cien maneras diferentes de ver y vivir el nacimiento de Jesús, según las perspectivas de diversas regiones y culturas.

Estos pesebres encarnan la inspiración y la imaginación de los artistas, quienes los crearon con una amplia variedad de materiales, como papel japonés, seda, resina, poliestireno, lana, fibra de coco, cuero y vidrio.

La tarjeta navideña del papa León XIV tiene este año como tema “La Navidad del Señor es la Navidad de la Paz”, frase tomada del Sermón 26 del primer pontífice que llevó su nombre, San León Magno, y en la imagen de portada se muestra un mosaico creado en 1955 por el artista italiano Alberto Salietti, para el apartamento papal.

El martes último, respondiendo a preguntas de periodistas en el exterior de Villa Barberini, en Castel Gandolfo, el Sumo Pontífice pidió “al menos un día de paz en la festividad del nacimiento del Salvador”.

El 25 de diciembre, el Obispo de Roma celebrará la Misa de Navidad en San Pedro, a las 10:00 hora local, seguida de la Bendición “Urbi et Orbi”, que pronunciará a las 12:00 desde la galería central de la Basílica.

En el calendario de celebraciones pontificias, León XIV reintrodujo la Misa del día de Navidad, la cual no se celebra desde la oficiada por el papa Juan Pablo II el 25 de diciembre de 1994.

El 26 de diciembre el sumo pontífice rezará el Ángelus en la Plaza de San Pedro, al igual que el domingo 28 de diciembre y, para concluir el año 2025, el miércoles 31 de diciembre celebrará una audiencia general y, por la tarde, a las 17:00 hora local, las Primeras Vísperas y un Te Deum en acción de gracias por el año transcurrido.