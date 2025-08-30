Primer Ministro cubano agradece solidaridad de Venezuela

El mensaje de Manuel Marrero acontece a propósito de la llegada del buque «Manuel Gual», que representa la materialización de los acuerdos de la XXIV Cumbre del ALBA-TCP

Inauguración de la ruta naviera y comercial del ALBA-TCP. (Foto: Enrique González Díaz (Enro)/ Cubadebate)

Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, expresó en nombre del Partido, el Estado, el Gobierno y el pueblo cubano el más profundo agradecimiento a la hermana República Bolivariana de Venezuela por el donativo de alimentos y otros productos recibido a través del buque «Manuel Gual».

A través de su cuenta en la red social X, el Jefe de Gobierno cubano ratificó el respaldo absoluto de la mayor de las Antillas a la Revolución Bolivariana y a la integración latinoamericana y caribeña ante las amenazas imperialistas.

“Recibimos hoy el buque venezolano Manuel Gual, portador de un importante donativo de alimentos y otros productos para nuestro pueblo, con el cual se inaugura la ruta naviera y comercial de los países del ALBA-TCP”.

“En nombre del Partido, del Estado, del Gobierno y del pueblo cubanos, agradecemos la solidaridad de #Venezuela y ratificamos, ante las amenazas imperialistas, nuestro absoluto respaldo a la Revolución Bolivariana y a la integración latinoamericana y caribeña”.

El buque, que arribó a la Zona Especial de Desarrollo Mariel, transportó más de seis mil toneladas de carga, incluyendo alimentos para el abastecimiento de la población y la cría de animales, fertilizantes y semillas, como parte del programa de recuperación económica que ambos países desarrollan de forma conjunta.

La llegada del «Manuel Gual» representa la materialización de los acuerdos de la XXIV Cumbre del ALBA-TCP, donde se instruyó la creación de una solución de transporte marítimo regional que reduzca los costos logísticos, potencie nuevos nichos productivos y amplíe el mercado para los productores de los países miembros.

El Primer Ministro cubano, quien presidió el acto de recepción del donativo, estuvo acompañado por Gladys Martínez Verdecia, miembro del Buró Político y Primera Secretaria del Partido en Artemisa; y Yudi Mercedes Rodríguez Hernández, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido.