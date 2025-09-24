Recibe el Consejo Electoral Provincial de Sancti Spíritus la condición 65 Aniversario de los CDR (+fotos)

La ocasión fue propicia para que los trabajadores del órgano plasmaran sus firmas de respaldo a la Declaración del Gobierno Cubano en apoyo a la causa de Venezuela

La pegatina que acredita al centro con dicha condición fue recibida por Neisa Muro, presidenta del órgano. (Fotos: Reidel Gallo/Escambray)

Este miércoles el colectivo del Consejo Electoral Provincial (CEP) de Sancti Spíritus recibió la condición 65 Aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) de manos de Yurkenia Ciriano Alonso, coordinadora de la organización en la provincia.

“Las estrechas relaciones de trabajo entre el órgano provincial y sus estructuras en los municipios en defensa de la democracia socialista con los CDR, el papel que desempeñan las autoridades electorales en la base y el protagonismo de los trabajadores del órgano en cada barrio, son algunos de los argumentos que se tuvieron en cuenta para otorgar dicha condición al CEP”, señaló Ciriano Alonso.

Por su parte, Neisa Muro Ríos, presidenta del Consejo Electoral Provincial, agradeció el gesto y destacó el rol que desempeñan los representantes de la mayor organización de masas del país en cada proceso electoral mediante la convocatoria a los electores, la verificación y actualización de las listas de electores, y su participación como autoridades electorales a nivel de circunscripción.

Hasta el momento es el segundo colectivo de la provincia que recibe el reconocimiento.

La coordinadora provincial de los CDR señaló que en los próximos días, como parte de las actividades por el aniversario de la organización, otros colectivos serán distinguidos con dicho galardón.

También expresó a Escambray que el próximo viernes se desarrollará un Ejercicio de Vigilancia Revolucionaria, momento en que se entregará la mencionada condición al Ministerio del Interior y a la Zona 62 de Guayos, en tanto, la Zona 17 de Fomento recibirá la bandera 28 de Septiembre.

FIRMAS EN RESPALDO A LA CAUSA DE VENEZUELA

En el contexto del reconocimiento, los integrantes del órgano provincial plasmaran sus firmas en respaldo a la Declaración del Gobierno Cubano de apoyo al pueblo de Venezuela.

La ocasión fue propicia para que los trabajadores plasmaran sus firmas de respaldo al pueblo de Venezuela.

Varios trabajadores expresaron su convicción de que Venezuela no está sola y que Cuba siempre estará al lado de las causas justas, especialmente en defensa de la Revolución Bolivariana em prendida por el eterno Comandante Hugo Chávez Frías.

En el encuentro estaban presentes representantes del Partido y del Gobierno, Zaida Urquiza, secretaria del Sindicato Provincial de los Trabajadores de la Administración Pública y otros dirigentes de la mayor organización de masas del país.