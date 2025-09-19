Recibe Maduro a delegación del Partido Comunista de Cuba (+ post)

El mandatario bolivariano envió un saludo al líder de la Revolución cubana, Raúl Castro, al presidente Miguel Díaz-Canel y al pueblo de la isla

Momento del intercambio de Maduro con la delegación cubana que encabeza Roberto Morales Ojeda. (Foto: TeleSUR)

El presidente Nicolás Maduro convocó este viernes a unir la capacidad de defender a Venezuela y Cuba en el mundo y denunciar las graves violaciones del Derecho Internacional y del Derecho Humanitario que se comenten contra los pueblos.

Al recibir al miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, sede de Gobierno, el mandatario bolivariano envió un saludo al líder de la Revolución cubana, Raúl Castro, al presidente Miguel Díaz-Canel y al pueblo de la isla.

Maduro dio la bienvenida a la amplia delegación de La Habana en compañía de la primera combatiente y diputada a la Asamblea Nacional Cilia Flores, el secretario general del ALBA-TCP, Rander Peña, y autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

#EnVivo | Presidente Nicolás Maduro recibe a delegados del Partido Comunista de Cuba https://t.co/jWUD33akaK — teleSUR TV (@teleSURtv) September 19, 2025

La comitiva de la isla la integraron los jefes de Departamentos de Relaciones Internacionales del Comité Central del PCC, Emilio Lozada y del Económico Productivo, Jorge Luis Broche, y la vicerrectora primera de la Universidad del Partido Ñico López, Aylín Álvarez.

Además de la primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Meyvis Estévez, y el presidente de la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, Miguel Colina.

Flanqueados por los retratos del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, del comandante Hugo Chávez y Simón Bolívar, Maduro significó “la historia brillante de articulación” del PCC de las fuerzas progresistas de América Latina y el Caribe.

Estimó que esta es una visita que “ha caído muy bien” en el Partido Socialista y llamó a desarrollar planes de acción, con una gran capacidad de integrar la experiencia histórica en todas las líneas y frentes de trabajo del Partido Comunista de Cuba con el PSUV, Gran Polo Patriótico y la Revolución bolivariana.

El gobernante convocó a afinar todos los planes en materia de formación con el de la isla para los cuadros del Partido y la juventud venezolanos, y “unir cada vez más a la UJC con la juventud socialista en todos los planes de intercambio del liderazgo juvenil”.

Maduro evocó el pensamiento de José Martí, Simón Bolívar y los vínculos históricos de Fidel y Chávez, y aseguró que la responsabilidad que “tenemos nosotros no es menor a la que tuvieron ellos porque es un camino único”.

Afirmó que nuestros pueblos enfrentan hoy una guerra multiforme o híbrida que calificó inmoral, la cual intenta “destruir lo más hermoso que ha tenido la historia de nuestro pueblo: la Revolución inspirada en Bolívar y Martí, y que tuvo como fundadores a los gigantes Chávez y Fidel.

El jefe de Estado bolivariano expresó que van a llevar a un nivel superior el proyecto original del Padre de la Patria, el Apóstol cubano y de los “gigantes Fidel Castro y Hugo Chávez”, que reivindican como gran bandera invencible de los pueblos de América Latina y el Caribe.

Declaró que enfrentan a unos mafiosos inmorales y corruptos que tratan de lanzar sus lodos sobre nuestros pueblos y “acá nosotros con nuestra fortaleza moral, nuestra verdad, ética y nuestro amor de guerreros».