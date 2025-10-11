Reciben productos de higiene pacientes postrados e incontinentes de Sancti Spíritus

La entrega del mismo se realiza a criterio de la Dirección de Salud en cada municipio y contempla igualmente los casos que residen en el Plan Turquino

En estos momentos se distribuye el jabón de lavar y de tocador para los pacientes postrados. (Foto: Facebook)

Con cierto atraso en su entrega llegan a la provincia los productos de higiene correspondientes al primer semestre del año, los cuales se destinan a pacientes postrados que residen en cada municipio espirituano. Unas 40 unidades del Comercio Minorista se vinculan a esta tarea para su recepción y venta.

Según información ofrecida por Odelys Domínguez Valdivia, especialista de Programas Especiales en el Grupo Empresarial del Comercio en Sancti Spíritus, del total de pacientes postrados (3 758), en esta ocasión 563, considerados los casos con mayor situación de vulnerabilidad por parte de las Direcciones de Salud en cada territorio, están recibiendo un determinado número de productos como son: dos metros de tela antiséptica, una toalla, seis jabones de baño y seis de lavar, quedando pendiente el hule.

Para el resto de los censados solo hay en existencia los jabones, es decir; seis de cada tipo, en tanto dijo que todos los productos se expenden a precios asequibles, los cuales se extienden, además, a aquellas personas postradas que residen en zonas del Plan Turquino de la provincia.

La propia fuente informativa aclaró que en estos momentos se está montando, por parte de la Empresa Mayorista Universal, el jabón de lavar y tocador, que ha llegado a la provincia para cubrir la segunda entrega de productos que se destinan a los casos de pacientes postrados.

En otro orden, Odelys aclaró que el otro programa especial, el de personas incontinentes, con 6 598 censados en la provincia, funciona de la misma manera; es decir, se identifican y cuantifican por parte de las Direcciones de Salud y hasta la fecha no muestra afectación en el cumplimiento de las entregas, por lo que los pacientes censados ya recibieron los productos (a razón de seis jabones, tres de cada tipo) correspondientes a los tres primeros trimestres del 2025 y se encuentran en proceso de distribución de los del cuarto período.