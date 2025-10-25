Refinería espirituana comercializa productos de utilidad

Asfalto para cubiertas, aceite multiuso y hormigón destinado al bacheo conforman los surtidos que la refinería Sergio Soto, de Cabaiguán oferta en distintas ferias de la provincia

La venta de estos surtidos en espacios comerciales de la provincia gana aceptación. (Fotos: Rosa Blanco/Escambray)

Nuevos productos de gran utilidad tanto en el hogar como para áreas externas vinculadas a empresas y organismos del territorio pueden encontrarse cada domingo en diferentes ferias de la provincia espirituana. La Refinería Sergio Soto se inserta a las ventas con tres surtidos: el asfalto para cubiertas, aceite multiuso y hormigón destinado a la actividad de bacheo.

En declaraciones a Escambray Heikel Fano Paz, encargado de almacén que está al frente de la comercialización de dichos surtidos en la entidad, explicó que desde hace algún tiempo visitan regularmente la feria de Cabaiguán, la Taguasco y ahora se incorporaron a la de Sancti Spíritus, a la cual ya han asistido por segunda ocasión, pero su intención es llegar a todos los municipios.

Por el momento expenden en dichos espacios el asfalto para cubierta y aceite multiuso, aunque si hay algún cliente interesado en adquirir el denominado hormigón para bacheo, que se emplea en la reparación de calles, pavimentación de pequeños espacios, patios, garajes o en el tapado de huecos, puede demandarlo en la propia refinería para su posterior preparación.

“El hormigón para bacheo se entrega según las cantidades solicitadas y lleva una mezcla con distintos tipos de áridos más el líquido asfáltico; se puede obtener de dos formas: a granel o en saco. Vale aclarar que cualquier centro estatal, mipyme u otro cliente particular puede hacernos el pedido y pagar mediante cheque o transferencia si así lo desea, pues en la sede de la refinería radica, además, un punto de venta fijo para su adquisición”, aclara Heikel.

Por su parte, lata de asfalto de 3.2 litros se vende a 435.85 CUP y constituye un producto ideal para sellar grietas en paredes y techos, siguiendo las instrucciones descritas en la etiqueta, en tanto el aceite multiuso se vende a 223.56 CUP y su utilidad es amplia, pues sirve como un lubricante en máquinas de coser, ventiladores y otros artículos que así lo requieran.

La presencia en ferias de estos productos derivados del proceso fabril en la propia refinería de petróleo espirituana crecerá se pretende extenderla a otras provincias, además de La Habana, donde tuvo buena aceptación.