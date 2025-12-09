Sancti Spíritus: Los mejores atletas del año en el 2025 (+fotos)

Para el dictamen se valoraron los principales resultados de los atletas, tanto en su participación en eventos internacionales como nacionales

Claro Fiss fue el único espirituano en lograr una medalla en un Mundial, en la cita de Liverpool. (Foto: Ricardo López Hevia)

El boxeador Alejandro Claro Fiss y la tiradora Lisbet Hernández Hernández, en las disciplinas individuales, y los voleibolistas Osniel Melgarejo Hernández y Lianet García Anglada, en las colectivas, encabezan la selección de los mejores deportistas espirituanos en el año 2025.

En la tradicional reunión entre la Dirección Provincial de Deportes y la representación de los principales medios de prensa del territorio, se valoraron los principales resultados de los atletas, tanto en su participación en eventos internacionales como nacionales.

Lisbet logró una medalla de plata y dos de bronce en el Centroamericano y del Caribe de su especialidad en El Salvador. (Foto: JIT)

En el caso de Claro Fiss, fue el único espirituano en lograr una medalla en un Mundial, en la cita de Liverpool, en tanto Lisbet logró una medalla de plata y dos de bronce en el Centroamericano y del Caribe de su especialidad en El Salvador, que le concedió el boleto a los Juegos de República Dominicana en el 2026.

Por su parte, Melgarejo integró el equipo Cuba a la Liga de Naciones y el Campeonato Mundial, además de lograr un cuarto lugar con su club en la Liga profesional de Rusia, en tanto Lianet intervino en Mundiales de diversas categorías y en eventos regionales, incluidos los Segundos Juegos Panamericanos Junior de Asunción y en varios de ellos obtuvo reconocimientos individuales como la mejor en distintos departamentos de juego.

La selección de mejor equipo recayó en el voleibol masculino, que ganó por primera vez la medalla de oro para la provincia en el Campeonato Nacional, mientras el tiro con arco resultó el mejor deporte individual al ganar el primer lugar nacional por sus resultados en todas las categorías: primer puesto en escolares y juveniles y segundo en los pioneriles, con saldo general de 22 medallas de oro, 15 de plata y una de bronce, en tanto el balonmano se alzó con el lauro entre los colectivos al ser campeón nacional en escolares, juveniles y mayores.

Melgarejo integró el equipo Cuba a la Liga de Naciones y el Campeonato Mundial.

El saltador de longitud Jorge Alberto Odelín fue el novato del año tras lograr estirarse hasta los 8.34 metros en el Campeonato Nacional juvenil, que lo catapultó al primer lugar del ranking de la categoría Sub-20 y fue el mejor de su categoría en los deportes de tiempos y marcas.

El pelotero Frederich Cepeda Cruz aportó argumentos para la selección del acontecimiento del año al implantar varios récords en Series Nacionales, entre ellos el de hits y el de carreras impulsadas.

La lista de los 10 mejores del año la integran el boxeador Jorge Cuéllar Terry, el martillista Ronald Anthony Mencía Zayas, el taewondoca Brayan Jesús Cantero Benítez, el gimnasta Diorges Escobar Olmo, el ciclista Ricardo Delgado González, la softbolista Anamalia González Arboláez, Lietys Arcia Martínez, de béisbol 5, el futbolista Samuel Rodríguez Sabalo y los peloteros Frederich Cepeda Cruz y Yankiel Mauris.

Alberto Odelín fue el novato del año tras lograr estirarse hasta los 8.34 metros en el Campeonato Nacional juvenil.

Reconocimiento especial merece el deporte para personas en situación discapacidad en la provincia por su segundo lugar en los Juegos Escolares Nacionales y la cosecha de cerca de 40 medallas, además de la participación de varios atletas en torneos foráneos de nivel.

La elección de los más destacados entre los juveniles recayó en la arquera Alejandra Morera Pérez, al resultar la atleta más destacada a nivel nacional de su categoría, con siete medallas de oro y dos de plata en su campeonato nacional, y Diosber Hernández Mustelier, ganador de la medalla de oro en el salto alto en los Panamericanos Junior de Asunción.

Los 10 mejores de esta categoría fueron: Giorvis Domínguez Soto (atletismo), Brayan Valle García (voleibol), Abrham Pérez González, (tiro con arco), Carlos Herrera Acosta (tiro deportivo), Eyseli Rodríguez Urquiza (ciclismo) y los peloteros Jockey Ray Jiménez Parranda, Frederich Cepeda Ecehemendía, Leandro Pérez Jarrín, Jesús López Arrechea y Leandro Forteza García.

En el deporte para personas con condición de discapacidad, Yadira Lázara Ramos Ramírez, con su medalla de bronce en el judo de la Paralimpiada de Japón, fue la más destacada. En las diferentes asociaciones, los más sobresalientes fueron: Alay Calderón Bernal (ANCI), Gustavo Martínez Hernández (ANSOC) Cristian Suárez Hernández (ACLIFIM) y Dianelys Aguilar Guerra (ACPDI).

Yurislando Romero Hernández, de taekwondo, fue seleccionado el mejor árbitro internacional y Yamil Herrera Duarte, de voleibol, el mejor árbitro nacional; David Pérez Castillo, de béisbol, el entrenador de alto rendimiento más destacado; Antonio Díaz Chinea, de tiro con arco, el de base; Ricardo de Jesús Sardiña Martínez, el mejor profesor de Educación Física, y Jorge Enrique Meneses, el activista.