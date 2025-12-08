Semana decisiva en la campaña electoral chilena

Más de 15 millones de personas serán convocadas de nuevo a las urnas para escoger al próximo presidente entre dos visiones de país diferentes

Los candidatos a la presidencia chilena, Jeannette Jara y José Antonio Kast. (Foto: PL)

Con despliegues por regiones y un debate televisivo, los candidatos a la presidencia chilena, Jeannette Jara y José Antonio Kast, buscarán convencer a los indecisos, cuando falta hoy una semana para la segunda vuelta de las elecciones.

La abanderada de la izquierda y el progresismo más la Democracia Cristiana realizará giras por localidades del norte, el centro y sur del país y prevé sendos cierres de campaña en la ciudad de Coquimbo y en la populosa comuna capitalina de Puente Alto.

Mientras, el representante de la ultraderecha participará el jueves en un acto en Temuco, capital de la región de La Araucanía, además de continuar sus viajes por el país.

Ambos se verán las caras el martes por la noche en el último debate convocado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel) previo al repechaje del domingo.

El encuentro durará alrededor de dos horas y media y los candidatos deberán abordar nueve temas que aún no han sido revelados.

Kast y Jara estuvieron el fin de semana en regiones del norte, donde reiteraron sus diferentes propuestas para abordar la seguridad en las fronteras y la inmigración.

En un evento en Antofagasta, el abanderado del Partido Republicano insistió en que los migrantes irregulares tienen 94 días para abandonar el país o, de lo contrario, tendrán que salir con lo puesto.

Dijo, además, que no va a regularizar a las más de 300 mil personas que están en esa situación y que, si son detectadas en un control de tránsito, en un centro de salud o de educación, le darán cinco días para salir del territorio y ya no volverán a entrar.

En un acto en Iquique, Jara anunció, por su parte, la idea de construir una frontera de carácter tecnológico para el seguimiento biométrico a las personas y proceder con quienes tengan antecedentes penales o sanciones pendientes.

Así se resuelven los problemas de control fronterizo y todas aquellas apuestas de construir un muro, una zanja, una reja o poner obstáculos físicos para que los migrantes irregulares no ingresen al país, no tienen sentido de realidad, dijo, en alusión a las propuestas de su adversario.

Los discursos en las regiones del norte estuvieron dirigidos también a captar el voto de los seguidores de Franco Parisi, del Partido de La Gente, quien, en la primera vuelta electoral, el 16 de noviembre, obtuvo el tercer lugar.

El próximo domingo más de 15 millones de personas serán convocadas de nuevo a las urnas para escoger al próximo presidente entre dos visiones de país diferentes.