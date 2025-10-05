SNB 64: Gallos ceden ante Granma, pero cierran primer tercio con saldo positivo

Los espirituanos atesoran 14 triunfos y 11 reveses, saldo que los ubica en la séptima plaza de la tabla de posiciones, a seis juegos completos del puntero Matanzas

En juego de apenas cinco entradas a causa de la lluvia, Granma derrotó este domingo a Sancti Spíritus tres carreras por cero y se hizo del duelo particular tres victorias por dos, aunque no pudo impedir que los Gallos se mantuvieran en la mitad de privilegio de la tabla de posiciones de la Serie Nacional de Béisbol al cierre de su primer tercio.

En el segundo partido de la jornada, toda vez que a primera hora fue preciso darle continuidad al compromiso iniciado el sábado en el propio estadio José Antonio Huelga, los Alazanes definieron temprano frente a los envíos del joven Leandro Forteza, al que le marcaron una en el primero y dos en el segundo para completar el saldo del desafío.

El choque, que transitó por cauces tranquilos, tuvo el mayor protagonismo en el tirador granmense Sammi Benítez, que lanzó completó con solo tres hits permitidos para hacerse de su primera victoria en cuatro definiciones.

Por los espirituanos, tras explotar con una entrada y un tercio de labor, Forteza fue reemplazado por José Carlos Santos, quien admitió únicamente un imparable en tres episodios completos.

Al bate, el sustituto Gleider Hidalgo resultó el único jugador con dos hits en el desafío a lo que añadió una carrera remolcada.

Concluido el primer tercio de la presente campaña beisbolera, los Gallos atesoran 14 triunfos y 11 reveses, saldo que los ubica en la séptima plaza de la tabla de posiciones, a seis juegos completos del puntero Matanzas.

A partir del martes, los espirituanos se enfrascarán en un nuevo duelo, esta vez ante los Leones de la capital en el estadio Latinoamericano, equipo que marcha en la tercera plaza del certamen, con una victoria más que sus próximos rivales, aunque solo tienen nueve descalabros por mantener dos partidos pendientes.