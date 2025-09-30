Sostiene titular del Parlamento cubano conversaciones oficiales con autoridades vietnamitas

Esteban Lazo fue recibido por el presidente de la República Socialista de Vietnam, Luong Cuong, y por su homólogo, Tran Thanh Man

Lazo agradeció al pueblo, al Partido, a la Asamblea Nacional y al Gobierno vietnamitas por su apoyo invariable en la lucha por el fin del bloqueo a Cuba. (Foto: Prensa vietnamita)

Genuina expresión de los históricos vínculos de hermandad y solidaridad entre Cuba y Vietnam, basados en el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el líder vietnamita Ho Chi Minh; resultó el encuentro sostenido en Hanói este martes entre el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, y el presidente de la República Socialista de Vietnam, Luong Cuong.

Lazo Hernández trasladó al Jefe de Estado vietnamita fraternales saludos del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; al tiempo que reiteró la solidaridad de Cuba al pueblo, la Asamblea Nacional y demás autoridades del hermano país asiático, ante los daños ocasionados por el tifón Bualoi, y expresó las más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas de este evento meteorológico.

Además, agradeció al pueblo, al Partido, a la Asamblea Nacional y al Gobierno vietnamitas por su apoyo invariable en la lucha por el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde hace más de seis décadas y por la exclusión de Cuba de la lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo.

En este sentido, reconoció especialmente el reciente pronunciamiento del Presidente Luong Cuong contra el bloqueo estadounidense, durante el debate general del 80 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El mandatario vietnamita ratificó su convicción de que esta visita oficial de Lazo Hernández, para copresidir la Segunda Sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria, contribuirá a consolidar la solidaridad, la amistad especial y la cooperación integral en áreas de interés mutuo; en correspondencia con los vínculos históricos entre Vietnam y Cuba, y en el contexto del aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Asimismo, trasladó entrañables saludos a las autoridades cubanas.

Posteriormente, el líder parlamentario cubano fue recibido por su homólogo, Tran Thanh Man, en la sede de la Asamblea Nacional de Vietnam, donde ambas partes resaltaron la relevancia de la Segunda Sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria, como mecanismo que refuerza la contribución de las respectivas asambleas nacionales al seguimiento e impulso de la cooperación integral y las relaciones económicas entre los dos países, y cuya primera edición tuvo lugar en La Habana como antesala de la histórica visita del compañero To Lam a Cuba en 2024.

A su vez, ratificaron la voluntad de seguir estrechando el intercambio de experiencias entre ambos órganos legislativos, las comisiones permanentes de trabajo y los grupos parlamentarios de amistad, en áreas de interés común.

El titular del Parlamento cubano inició este 30 de septiembre una visita oficial a la hermana nación asiática con el objetivo de copresidir la Segunda Sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria entre ambos países.

A su llegada al aeropuerto internacional Noi Bai, en Hanói, fue recibido por Nguyen Thi Thanh, vicepresidenta de la Asamblea Nacional vietnamita; y por Rogelio Polanco Fuentes, embajador cubano en la nación indochina; y otros dirigentes vietnamitas.

La delegación cubana está integrada, además, por Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; directivos de las comisiones parlamentarias; entre otros funcionarios.