Termoeléctrica Antonio Guiteras se prepara para mantenimiento capital

El primer ministro cubano Manuel Marrero conoció de las acciones puntuales que se realizan en el bloque para acometer labores que resultan vitales para la unidad

Mientras sigue en línea, la Guiteras alista condiciones para su mantenimiento capital.

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, chequeó este viernes los preparativos que se acometen en la central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, ubicada en la occidental provincia de Matanzas, para su mantenimiento capital.

Acompañado del Ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, Marrero conoció de las acciones puntuales que se realizan en la CTE en aras de lograr su mantenimiento, el cual resultará vital para la unidad.

Durante el diálogo, el director de la Guiteras, Rubén Campos, explicó que entre las principales situaciones tecnológicas que afectan la disponibilidad y la confiabilidad en la operación del bloque está la bomba de alimentar número dos.

Se trabaja en la misma desde varias jornadas por lo cual debe incorporarse el próximo lunes, ella es es muy importante porque cuando nos fallan las dos que están en servicio, se limitan inmediatamente a la mitad de la carga, precisó.

Campos puntualizó que arribará el venidero 4 de septiembre una bomba de reserva de aceite de mando de las válvulas de turbina, pero se labora también en el armado de una que se evalúo en la refinería de la provincia de Cienfuegos.

El directivo del coloso matancero agregó también sobre las estrategias para la futura instalación de una planta de agua desmineralizada.

La planta es una práctica internacional en este tipo de industria para que no utilice el agua potable, sino la de mar.