Tormenta tropical Erin se fortalece mientras avanza por el Atlántico

Los expertos prevén que durante las próximas 12 a 24 horas la tormenta tropical Erin continuará ganando gradualmente en organización e intensidad sobre el océano Atlántico central

El organismo tropical se desplaza con un rumbo próximo al oeste, ahora a 28 kilómetros por hora.

En su paso por el océano Atlántico central, la tormenta tropical Erin, formada este lunes, va ganando algo más en organización e intensidad, informó hoy el Instituto de Meteorología (Insmet) de Cuba.

Según el Centro de Pronósticos del Insmet, tiene vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con rachas superiores, en tanto su presión mínima central ha descendido hasta mil uno hectoPascal.

A las 18:00, hora local, la región central de Erin se estimó en los 16.3 grados de latitud Norte y 45.3 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa aproximadamente a unos mil 760 kilómetros al este-sudeste de la porción norte de las Antillas Menores.

Se desplaza con un rumbo próximo al oeste, ahora a 28 kilómetros por hora.

Los expertos prevén que durante las próximas 12 a 24 horas la tormenta tropical Erin mantendrá similar rumbo y velocidad de traslación, aunque continuará ganando gradualmente en organización e intensidad sobre el océano Atlántico central.

Actualmente, este organismo ciclónico tropical no ofrece peligro para Cuba, no obstante, el Centro de Pronósticos mantiene una estrecha vigilancia sobre su evolución y futura trayectoria.

La actual temporada ciclónica, que va del 1 de junio hasta el 30 de noviembre, ha presenciado la formación de solo cuatro eventos de corta duración: Andrea (24 de junio), Barry (28 de junio), Chantal (4 de julio) y Dexter (4 de agosto).