Trinidad, 37 años como Patrimonio de la Humanidad (+fotos y video)

La exposición fotográfica Trinidad en el lente y el concierto de la cantante María Victoria Rodríguez, dos regalos a la ciudad que seduce siempre, a pesar de los siglos

El 8 de diciembre de 1988 el Comité Intergubernamental de Patrimonio Mundial de la Unesco declaró al Centro Histórico de Trinidad y su Valle de los Ingenios, Patrimonio Cultural de la Humanidad. (Fotos: Juan Carlos Naranjo)

Cada 8 de diciembre Trinidad se renueva. Su inclusión desde 1988 en la lista del Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) hizo justicia a los encantos que conservan el Centro Histórico de la urbe y su Valle de los Ingenios.

El aniversario 37 del acontecimiento no pasó por alto y la exposición fotográfica Trinidad en el lente invitó a mirar la ciudad desde sus símbolos reconocidos, pero también desde los detalles más íntimos.

La muestra, inaugurada en el Centro Cultural Patio Bécquer, de la Empresa Aldaba, forma parte de una colección de lienzografías atesorada por la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios.

Es la imagen de varios fotógrafos que se han inspirado en la ciudad, en su arquitectura y en sus personajes, reveló el creador Israel Rondón Mainegra. “La expo nos convida a volver sobre ella; es un homenaje a la tercera villa de Cuba”.

De acuerdo con el artista, a partir de ahora la exposición, de manera itinerante, se exhibirá en diferentes espacios de la ciudad a fin de comprometer a los lugareños sobre todo a los más jóvenes con la preservación del rico patrimonio que atesora la urbe.

Como parte de la conmemoración se dieron a conocer los resultados del concurso de artesanía Souvenir Trinidad. El Gran Premio fue para José Miguel Rodríguez Cadalso con la propuesta Relicario trinitario, mientras las menciones especiales recayeron en Yamilei Ceballos Martínez y Ottoniel Sarría Masó, con las obras Muñeca trini y Ventana trinitaria, respectivamente.

La música animó esta jornada cultura, vísperas del aniversario.

La música animó esta jornada cultura, vísperas del aniversario, y el público vibró con el criollismo que desborda en el escenario María Victoria Rodríguez, quien se hizo acompañar de varios invitados, entre ellos su hija Ismary Álvarez, y El Jilguerito.

El 8 de diciembre de 1988 el Comité Intergubernamental de Patrimonio Mundial de la Unesco declaró al Centro Histórico de Trinidad y su Valle de los Ingenios, Patrimonio Cultural de la Humanidad, en reconocimiento a los méritos de esta ciudad y su cercana zona rural, ejemplos eminentes de un periodo histórico significativo y de un hábitat humano tradicional.