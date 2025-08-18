Un fallecido y dos lesionados en trágico incidente en centro juvenil de Villa Clara

El trágico suceso ocurrió la noche del sábado en el complejo recreativo “Somos Jóvenes” de Villa Clara. (Foto: ACN)

Un lamentable suceso ocurrió la noche de este sábado en el complejo recreativo «Somos Jóvenes», de Villa Clara, debido a una riña entre dos personas, hermanos entre sí, que provocó la muerte de un trabajador y dos lesionados.

Leydi Saray Rodríguez Hernández, Directora General de Salud en Villa Clara, informó que el fallecido es Derlis Machado Terrero, de 40 años de edad; los lesionados se nombran Michel Medina Gómez, de 39 años, hospitalizado en la sala de Neurocirugía del Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, y Yulier Alba Zamora, de 38 años, con herida leve dado de alta en el mismo día.

Digna Morales Molina, directora provincial del Grupo de Comercio, Gastronomía y Servicios, dijo que se han tomado todas las medidas para atender a los lesionados y apoyar a los familiares del fallecido.

Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armas, máximas autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio, junto a directivos del Comercio, se personaron de inmediato en el hospital.

Por su parte Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, en su cuenta en Facebook, transmitió sus condolencias y patentizó el repudio a esos actos de violencia.

Los responsables del incidente se dieron a la fuga y fuerzas del Ministerio del Interior trabajan en la investigación y esclarecimiento del hecho.

Se patentizó en redes sociales de la provincia el repudio de la población a esas muestras de violencia que afectan el quehacer de trabajadores y centros recreativos que se esfuerzan por llevar ofertas de calidad en el verano a los villaclareños.