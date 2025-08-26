Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez se prepara para el nuevo período lectivo (+fotos)

Los procesos de preparación comenzaron esta semana en todas las sedes de la UNISS, incluidos los centros universitarios municipales, para garantizar así los aseguramientos necesarios de cara a septiembre

Las matrículas en todas las sedes de la UNISS comenzarán este martes 26 de agosto y se extenderán hasta el 30. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Desde este lunes, 25 de agosto, la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) comenzó los procesos de preparación, previos al inicio del curso 2025-2026, en todas las sedes universitarias, incluidos los centros universitarios municipales, para garantizar los aseguramientos necesarios de cara a septiembre.

Precisamente, del 25 al 29 de agosto los docentes de esta casa de altos estudios estarán inmersos en un concentrado metodológico enfocado en las indicaciones del Ministerio de Educación Superior (MES) y la propia universidad, para así definir los retos y prioridades que tendrá este nuevo período lectivo.

Asimismo, las matrículas comenzarán este martes 26 de agosto y se extenderán hasta el 30, un proceso que se llevará a cabo en las secretarías docentes de cada facultad. Los estudiantes de ciencias técnicas, económicas, pedagógicas y cultura física podrán matricularse en la sede central de la UNISS, mientras los de ciencias agropecuarias, veterinaria y el área de humanidades lo harán en el Docente 1 y Docente 2, respectivamente.



En la primera Rectoría del curso escolar 2025-2026, las autoridades de la UNISS precisaron detalles sobre los preparativos para el recibimiento de los estudiantes de nuevo ingreso.

Los estudiantes que por razones justificadas no puedan hacer el proceso de matrícula en el tiempo establecido tendrán para ello la primera semana del curso.

“A partir del próximo lunes, 1 de septiembre, la UNISS abrirá sus puertas, y tanto los estudiantes de nuevo ingreso como los continuantes comenzarán los procesos docentes, pero para quienes llegan por primera vez a nuestra universidad estaremos implementado la tan importante semana de familiarización”, precisó Bravo Amarante.

Por ello, el próximo 31 de agosto abrirán las dos residencias estudiantiles con que cuenta esta casa de altos estudios, y lo hacen con una nueva torre de residencia restablecida y reparado el cuarto piso de la torre A de la residencia en la sede central.

“Para este curso ya tenemos la plantilla docente cubierta con alrededor de seiscientos profesores contratados por tiempo indeterminado, y más de trescientos profesionales vinculados a los servicios que trabajan con nosotros por semestre”, puntualizó el rector de la UNISS.

También aseguró que ya están dispuestos todos los recursos materiales y económicos necesarios para la puesta en marcha del nuevo curso, entre los que destacan el avituallamiento para los estudiantes internos, el material escolar, lo básico en torno a la alimentación, y ya se trabaja en la instalación de una bomba para el agua que opera con paneles fotovoltaicos, para garantizar el bombeo cuando no haya fluido eléctrico.