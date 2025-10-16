Venezuela denuncia en la ONU hechos más recientes y peligrosos derivados de amenazas de EEUU

Los sucesos están contenidos en una carta entregada al secretario general del organismo internacional, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad (CS), Vassily Nebenzia

Moncada indicó que los más recientes ataques en el mar Caribe encuentran un punto de “máxima tensión para la paz y estabilidad de Venezuela”. (Foto: PL)

El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, anunció este jueves la entrega de una carta al secretario general del organismo internacional, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad (CS), Vassily Nebenzia.

En un encuentro con la prensa en la sede de las Naciones Unidas, el embajador venezolano explicó que la misiva contiene los hechos más recientes y peligrosos ocurridos en el transcurso de esta semana como parte de las amenazas de Estados Unidos contra la República Bolivariana.

Moncada comentó partes relevantes del texto en el que denunció “una nueva serie de ejecuciones extrajudiciales” contra civiles que se encontraban a bordo de una pequeña embarcación estacionaria en el mar Caribe, a escasas millas de las costas venezolanas.

Refirió que entre las víctimas se encontraban dos humildes pescadores trinitarios, cuyas familias denunciaron a medios periodísticos de su país que estos realizaban labores de pesca.

El embajador indicó que este acto era un capítulo más en la escala de bombardeos, iniciados de comienzo de septiembre, contra embarcaciones civiles que transitaban por aguas internacionales del mar Caribe.

Hasta el momento, cuantificó, se realizaron cinco ataques con saldo de 27 personas fallecidas, algunas de ellas identificadas por familiares y sus gobiernos como ciudadanos de Colombia y Trinidad y Tobago.

Enfatizó el hecho de que sean personas de esas dos naciones, lo cual indica que “afecta a toda la región y no es un tema nada más venezolano”.

El plenipotenciario bolivariano indicó que los más recientes ataques en el mar Caribe encuentran un punto de “máxima tensión para la paz y estabilidad de Venezuela”.

Al referirse a los más recientes anuncios del presidente estadounidense, Donald Trump, de considerar lanzar ataques por tierra, lo declaró contrario a las disposiciones del Artículo 2.4 de las Naciones Unidas “relativo a la abstención del uso de la fuerza”.

A esta alarmante decisión, añadió, se sumó el autorizo secreto de la CIA para realizar operaciones encubiertas letales en Venezuela y en el Caribe.

Recordó en tal sentido el amplio expediente conocido de operaciones encubiertas de ese organismo de inteligencia estadounidense, dedicado a la desestabilización, sabotajes, contra insurgencia, planificación de golpes de Estado y magnicidios contra jefes de Estado y de gobiernos.

Ante esta agravante situación, el diplomático reveló que solicitaron al CS “investigar el conjunto de asesinatos” de Estados Unidos en la región; y confirmar la amenaza que representan estas acciones ilícitas para la preservación de la paz regional.

Además de emitir un pronunciamiento en el cual reafirme el principio del “respeto irrestricto a la soberanía, independencia y la integridad territorial de Venezuela” como base indispensable para garantizar la paz.