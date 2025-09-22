Venezuela: Maduro destaca creación de movimiento popular armado

El jefe de Estado, interrogado sobre las más recientes encuestas, comentó que estas muestran un alto porcentaje de rechazo a las amenazas de Estados Unidos

Maduro subrayó el fortalecimiento del consenso nacional por la soberanía y la paz. (Foto: Captada de TeleSUR)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que construyeron un poderoso movimiento popular armado, constitucional, legal y profundamente unido con la fusión popular, militar y policial.

Somos millones de hombres y mujeres, listos y aprestos para defender el derecho de nuestro suelo y vivir en paz, aseguró el mandatario en la edición 91 de su programa nocturno semanal Con Maduro +, que este lunes inició una hora después desde el Hotel Gran Cacique Maiquetía, en el estado de La Guaira.

El jefe de Estado, interrogado sobre las más recientes encuestas, comentó que estas muestran un alto porcentaje de rechazo a las amenazas de Estados Unidos.

Refirió que hace seis semanas comenzó una agresión sicológica, política, diplomática y militar contra la República Bolivariana por el país del norte y aseguró que esta “logró un consenso nacional alrededor de la defensa de la soberanía y la paz” de la nación.

“Hoy hay un consenso que engloba más del 90 por ciento de la población”, resaltó el gobernante.

A su juicio, ese es un primer logro derivado de la agresión y la amenaza estadounidense.

También redujo, valoró, a la extrema derecha -apoyada y financiada por el gobierno gringo- al seis por ciento del apoyo, “prácticamente en vía de desaparición”, apostilló.

Destacó que, según las mediciones, el 68 por ciento de los interrogados manifestó la disposición de tomar las armas y defender al país sudamericano si fuera agredido, mientras el repudio a las principales autoridades de Washington aumentó en 93 por ciento.

“Hay un consenso de que Venezuela debe ser dejada en paz”, afirmó, mientras el apoyo a su persona y al Ejecutivo revolucionario subió por encima del 61 por ciento, el “máximo apoyo que hemos tenido” desde que es Presidente, declaró.

Remarcó que, si el imperialismo estadounidense buscaba crear un efecto de debilitamiento económico, político y sicológico, “lograron lo contrario”, y aseguró que hoy tienen “más apoyo internacional” de movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y Gobiernos de la región y el mundo que antes del inicio de la agresión.

Maduro refirió que la actual coyuntura la llevaron “con aplomo, firmeza y serenidad”; descalificó, una vez más, la narrativa contra él y el país “por burda, exagerada, extravagante y no creíble para nada”, la cual “se estrelló contra la verdad y dignidad nuestra”.

Reafirmó que el pueblo venezolano nunca ha tenido ni tendrá miedo de defender su derecho a vivir y a ser libres, porque la libertad “no tiene alternativa y nunca serán esclavos de ningún supremacista ni de nadie”.