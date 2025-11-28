VisionEs: De la Feria al Pensamiento

Diversos e interesantes asuntos se incluyen este viernes en la agenda de VisionEs, el noticiero de Escambray

Audiovisuales Escambray

28 noviembre, 2025 - 4:20am

La Feria Internacional de La Habana FIHAV 2025 cuenta con una amplia representación espirituana. A sus oportunidades para la economía del territorio se acerca este noticiero.

Además, conocerá sobre el evento Pensamiento RTV que tendrá lugar en la ciudad cabecera en las próximas jornadas.

RELACIONADO CON:

Audiovisuales Escambray

Texto de Audiovisuales Escambray
Audiovisuales Escambray

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025