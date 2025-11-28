VisionEs: De la Feria al Pensamiento

La Feria Internacional de La Habana FIHAV 2025 cuenta con una amplia representación espirituana. A sus oportunidades para la economía del territorio se acerca este noticiero.
Además, conocerá sobre el evento Pensamiento RTV que tendrá lugar en la ciudad cabecera en las próximas jornadas.
