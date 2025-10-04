Waldo Mendoza llegó a Sancti Spíritus como parte de una cruzada cultural

El Teatro Principal de la villa del Yayabo se colmó de público para disfrutar del espectáculo musical que incluye a parte del elenco de la telenovela cubana Regreso al Corazón

Roberto Javier Bermúdez Portal

4 octubre, 2025 - 10:11pm

La comitiva cultural se presentó en el Teatro Principal de la ciudad cabecera provincial. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Por estos días un grupo de músicos y actores de la telenovela Regreso al Corazón emprenden una cruzada cultural que pretende llegar a todo el país con la música de la propuesta televisiva. Con el destacado músico cubano Waldo Mendoza como guía, la comitiva cultural llegó a predios espirituanos y ya suma presentaciones en Fomento, La Sierpe y en el Teatro Principal en la ciudad cabecera provincial.

