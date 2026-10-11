Capturan a tres personas por realizar conexiones eléctricas ilegales en La Habana (+post)

Las fuerzas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) sorprendieron in fraganti a los implicados

Durante el operativo fueron ocupadas dos escaleras, instrumentos de trabajo y varios metros de cable. (Foto: Lázaro Torres Delgado)

Tres personas fueron capturadas en la noche de este viernes mientras realizaban conexiones eléctricas ilegales en Aponte esquina Corrales, en el municipio capitalino de La Habana Vieja, informó Lázaro Bárbaro Torres Delgado, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) de ese municipio.

De acuerdo con la información compartida por el funcionario, las fuerzas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) sorprendieron in fraganti a los implicados. Durante el operativo fueron ocupadas dos escaleras, instrumentos de trabajo y varios metros de cable.

Las conexiones eléctricas ilegales, además de constituir una sustracción de electricidad, representan un riesgo para la seguridad de las personas, pues pueden provocar descargas eléctricas, incendios y accidentes fatales.

El hecho vuelve a poner sobre la mesa los peligros de manipular las redes eléctricas sin autorización ni las condiciones técnicas necesarias, una práctica que puede convertir una solución individual en una amenaza para la vida y la comunidad.