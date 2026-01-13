Cepeda no se va con bolas malas, pero con la prensa las batea todas

«Las cruces y las supersticiones las crean los seguidores fanáticos», advierte el estelar pelotero espirituano en dialoga con el comentarista deportivo Pavel Otero

Sería muy bonito y una gran alegría para este pueblo espirituano si ganamos un campeonato. (Foto: Abel Rojas)

El multirrecordista nacional del béisbol cubano, Frederich Cepeda Cruz, es un bateador muy selectivo en la caja ofensiva, pero anoche me dio por lanzarle cuatro bolas y a las cuatro les hizo swing.

¿Cómo ves a tu equipo de cara a los play off?

El equipo se encuentra bien, tranquilo, preparándose para los juegos que se avecinan… Todos estamos muy contentos y llenos de mucha energía positiva.

¿Crees que esa cruz que arrastra Sancti Spíritus de no ganar campeonatos en la época tuya, de Yulieski, Eriel, etc, sigue afectando psicológicamente a los Gallos de hoy en día?

Creo que las cruces y las supersticiones las crean los seguidores fanáticos, la prensa y los factores externos. Yo me dedico a trabajar duro para poder ayudar al equipo a ganar cada día y llegar lo más lejos posible. En un juego se gana y se pierde, y hay que seguir adelante, ganes o pierdas. Es cierto que no hemos alcanzado un título, pero casi siempre estamos en los play off.

Me imagino que siendo el líder de los Gallos, hables con frecuencia en los mítines del conjunto. ¿Qué les dices en esas reuniones internas a los muchachos más jóvenes del equipo?

No soy de hablar mucho en público, ¿sabes? La vida te lleva por caminos y aprendes a vencer obstáculos, pero siempre que puedo les hablo. Soy más de responder interrogantes que de romper el hielo, pero mi mensaje es que disfruten lo que hacen a diario, que siempre la vida les va a sonreír al final. Les digo también que confíen en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades.

¿Si Sancti Spíritus ganara este campeonato, ya lo habrás logrado todo en tu carrera o te faltaría algo más?

Nunca se logra todo en la vida. Me gusta seguir soñando. Sería muy bonito y una gran alegría para este pueblo espirituano si ganamos un campeonato, pero me gustaría seguir soñando y aprendiendo. Seré un eterno aprendiz de este deporte que me ha regalado tantas emociones. Ah, y muy importante: me gustaría que mi hijo se supere, que logre sus metas y cumpla sus sueños. Que sea feliz él, y así yo estaría más feliz aún.

(Tomado del perfil de Facebook Diga Usted Pavel Otero)